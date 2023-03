Millie Bobby Brown y el tatuaje con el que rinde homenaje a su personaje en Stranger Things

De la mano de Netflix, Millie Bobby Brown saltó a la fama en todas partes del mundo. Durante 2016, la plataforma de streaming decidió sumar a su catálogo la serie Stranger Things. Una producción que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, y que cosechó millones de fanáticos. Entre sus protagonistas se encuentra la talentosa estrella, la cual con 19 años se luce en el rol de Eleven.

Debido a que este personaje fue la clave de su éxito y fue el rol que marcó su vida para siempre, la intérprete decidió dedicarle un homenaje. Por este motivo, se tatuó en su piel un diseño que está vinculado con este personaje femenino que todo el mundo adora y admira. ¡Te mostramos su tatuaje a continuación!

Cuando la estrella se colocó en la piel de Eleven tenía solo 12 años. Por lo tanto, fue creciendo a la par de su personaje y también de sus fanáticos de la misma edad. Tanto para ellos como para ella, este rol femenino significa muchísimo en sus vidas. Por este principal motivo, cuando tuvo la edad necesaria para realizarse un tatuaje, la actriz no lo pensó ni un segundo.

Aunque Millie Bobby Brown tiene diferentes tatuajes en su piel, uno de los más importantes es aquel que está dedicado a Stranger Things. Al igual que su personaje protagónico, la estrella lleva el número ‘011‘ en su muñeca. Por supuesto, un diseño que también llevan muchos seguidores de dicho show en su piel.

Este rol no solo cambió la vida de la estrella porque la hizo famosa y le abrió las puertas a innumerables éxitos, sino porque también le hizo creer nuevamente en su talento y en su amor por la actuación. En una entrevista con Allure, la intérprete reveló que estuvo a punto de acabar con su carrera antes de despegar.

Cuando tenía solo 10 años, un ‘poderoso director de casting’ la hizo llorar cuando le dijeron que ‘no iba a triunfar en la industria’. La persona consideraba que la intérprete era inmadura para su edad, y que esto le iba a impedir crecer en la industria. “Que me dijeran que no lo era, que no iba a triunfar en esta industria, fue muy hiriente. Me deprimí mucho por eso“, explicó.

Aunque ella ya no confiaba en sí misma, sus padres siguieron apoyándola y dándole las fuerzas suficientes que necesitaba para salir adelante. Recordemos que sus padres decidieron apostar por el sueño de su hija y abandonaron Inglaterra para intentar triunfar en Los Ángeles. Por lo tanto, sabían que su niña era capaz de todo. ¡Y no se confundieron!

“Mis padres me dijeron: Haz esta última audición en una cinta y luego podrás salir a jugar con tus amigos de nuevo, así que dije: Vale, sí, debería hacer esta porque parece genial’. Esa audición, por supuesto, era para los hermanos Duffer. Y el resto es historia“, comentó Millie Bobby Brown en la entrevista.