Cómo surgió la icónica rivalidad entre Jennifer Lopez y Mariah Carey

Corría el año 2003 cuando, durante una entrevista en el canal alemán ProSieben, un reportero le pregunta a Mariah Carey qué piensa acerca de Beyoncé. La artista, que ya tenía una carrera asentada en la música con multitud de números 1 en Estados Unidos, se deshace en halagos hablando de su compañera de profesión. Sin embargo, cuando el periodista le pregunta acerca de qué piensa de Jennifer Lopez, la respuesta no puede ser más cortante y fría: “I don’t know her” (no la conozco), un par de palabras que rápidamente daban la vuelta al globo, ¿cómo era posible que Mariah no conociera a JLo, cuando la del Bronx arrasaba aquel año en todas las listas de éxitos a nivel mundial? Comenzaba entonces una guerra fría que dura, tristemente, hasta nuestros días. No eran pocos los medios que entonces buscaron como locos la inexplicable rivalidad entre ambas intérpretes, que de forma involuntaria fueron víctimas del estilado machismo intrínseco de la industria que antaño tendía a enfrentar de forma descabellada a las mujeres entre sí. Una tendencia que, por suerte, a día de hoy se percibe como una práctica tóxica y se intenta evitar. Pero, volviendo al germen del enfrentamiento, ¿por qué soltó Carey aquella irónica y desafortunada frase delante de una cámara? La razón era sencilla, aunque tardaríamos años en saberla: por supuesto que la entrevistada conocía a Lopez, solo que no lo suficiente como para hablar de ella. Es decir, simplemente sabía quién era, pero no la había tratado. Y la verdad es que su conocimiento acerca de la que entonces era una estrella emergente estaba bastante envenenado.

El culpable de esta temprana enemistad era Tommy Mottola, entonces jefazo máximo de la discográfica Sony que catapultó a la fama a Mariah. En un giro de los acontecimientos, el magnate, aparte de su jefe, también era su marido. Este salseo comenzaba cuando ambos decidían terminar con dicho matrimonio —que trajo posteriormente muchos dimes y diretes— en el año 1998, resquebrajando ‘ipso facto’ el contrato y la flexibilidad artística de Mariah en su discográfica. Debido a esto, era un secreto a voces que la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ quería volar del nido e integrarse en otra casa musical, un movimiento que ocurría justo cuando Jennifer firmaba por la misma compañía, Sony, y lanzaba su disco debut en 1999, el archiconocido ‘On The 6’. La artista nueva era, de repente, la prioridad de la empresa. Y fue precisamente entre 1998 y 1999 cuando se produjo un nefasto baile de canciones y temas que, según afirman fuentes de la época, les fueron arrebatados a Mariah para serle dados a Jennifer. La razón parecía ser un deseo interno de Tommy por sabotear la carrera de su exmujer, que se largaba a Island Records, otra discográfica donde podía tomar mejores decisiones. Y en todo este caos personal y profesional, entra la canción “I’m Real” de Jlo, ‘hit’ que la posicionaba en el género urbano…. pero que robaba la base del tema que ya había grabado y planeaba lanzar Mariah, ‘If We’, sencillo que, debido a que el ‘single’ de Jennifer salía primero, quedaba relegado a una simple pista del disco que preparaba. En su lugar, y un poco a última hora, escogió el tema ‘Loverboy’ como su siguiente movimiento artístico. Desgraciadamente, este tema escalaba en las listas de Estados Unidos hasta el número 2, siendo esta posición una terrible excepción en su orgulloso currículum plagado de números 1. Como era de esperar, “I’m Real” de JLo llegaba a la cima de las listas mundiales y se convertía en uno de los himnos de su carrera. Un regalo envenenado que le valía el rifirrafe pop con la otra diva que, debido a un cúmulo de circunstancias personales y profesionales —el atentado del 11-S coincidió con el lanzamiento de su primera y última película—, tiene un brote psicótico y es diagnosticada con trastorno bipolar II. La tesitura perfecta para ser tachada por los medios de ‘loca’ y ‘paranoica’ siendo víctima de un escarnio público. Por cierto, Tommy acabaría por casarse años después con Thalia, con quien todavía vive felizmente. Y así la novela se completaba.

“I don’t know her”: el meme que surgió del enfrentamiento

El caso es que, a partir de ahí, los desprecios y las pullitas se sucedieron por parte de ambas hasta convertir su enemistad en un ‘meme’ cuyo nacimiento era aquel famoso “I don’t know her”, frase que años después era incluso incluida en el diccionario urbano y cuya acepción venía a ser:

“Una forma turbia de decir que alguien no existe para ti y que no te gusta. Que es irrelevante”.

Pero, ¿y qué pensaba Jennifer acerca de que Mariah le hubiera dedicado esta perlita? Era a través de un ‘tour’ promocional televisivo llevado a cabo en 2014 cuando esta negaba que existiera algún tipo de rifirrafe entre ella y Mariah, y achacaba todo esta rumorología a que “posiblemente se tratase de cosas del pasado que pasaron de boca en boca” Y así fue exactamente cómo ocurrió todo. Pero la cosa no quedaba ahí. En 2015, Mariah actuaba en los premios Billboard con Jennifer entre el público, fue entonces cuando se hizo viral una imagen de esta última mirando el móvil mientras Mariah se desgañitaba en el escenario. El ‘shade’ estaba, una vez más, servido. Lopez salía al paso e intentaba apaciguar las aguas:

“A ver, no es justo el asunto del móvil porque vi gran parte de la actuación, fue una actuación larga. Vi la mayoría, puede que mirase abajo al móvil durante un segundo y la gente me señaló en plan: “¡Miradla, miradla!”.

Poco después, Jennifer anunciaba su residencia en Las Vegas, comentando que para inspirarse en su espectáculo había asistido a todos los ‘shows’ que daban sus otras compañeras de profesión en la ciudad del pecado. Todos excepto, casualmente, el de Mariah: “No vi a Mariah porque no coincidió en mi agenda”. En la misma entrevista hacía referencia por primera vez al popular y primogénito desprecio de 2003:

Esto desataba la ira de la otra cantante, que era preguntada por los paparazzis en un evento benéfico acerca de estas declaraciones. Su respuesta, fulminante: “I still don’t know her!” (¡sigo sin conocerla!). Este bombardeo mutuo continúa cuando en 2016 Mariah asiste al programa de Andy Cohen, donde el presentador hace hincapié en cómo es posible que no conociera a Jennifer —asunto que salía a la luz por enésima vez—. Ella, metida en su ya asentado personaje irónico y carente de credibilidad, contestaba y zanjaba el asunto:

“Eso pasó hace mucho tiempo, no me puedo creer que la gente todavía siga con ello. Soy muy olvidadiza…. [El presentador le pregunta entonces si cree que JLo es amable, y ella responde] No la conozco, ¿qué se supone que tengo que decir? No es que no sepa quién es, esa no es la pregunta que me has hecho”.

Más tarde sucederían otro tipo de comportamientos pueriles que solidificarían este enfrentamiento que, en realidad, nunca ha ocurrido de forma directa. Nuestra pregunta es, ¿por qué nadie las ha sentado en la misma habitación y han hablado de forma directa del asunto? Esta es una tarea pendiente de la industria del entretenimiento que, a día de hoy, alardea de fomentar la sororidad entre mujeres. Y por favor, que ambas se conozcan a fondo de una vez por todas, porque en una de esas nos regalan hasta una colaboración.