Así preparas en pocos minutos una deliciosa ensalada Waldorf con pollo ¡la perdición!

Esta es una de esas recetas de ensaladas con una preparación sencilla, con ingredientes simples y que todos tus invitados quedarán fascinados con tan exquisito sabor. Existen muchas variantes de ensalada Waldorf, eso quiere decir que no hay una sola forma de prepararla, ya que con el tiempo en muchos puntos del mundo, el procedimiento cambió a lo largo del tiempo. La receta original es la del hotel Waldorf Astoria de Nueva York.

Es una ensalada muy refrescante, pero a la vez intensa, por la mayonesa, las nueces, el apio y las pasas. La puedes servir como guarnición o como entrada. Es una opción muy saludable y única por su mezcla de ingredientes. No puedes dejar de prepárala. ¡Manos a la obra!

Ensalada Waldorf con pollo. Fuente: Cuchillito y tenedor

Ingredientes

Para la salsa Waldorf: 200 gr. de mayonesa, zumo de ½ limón, ½ cucharadita de mostaza de Dijon, 3 cucharadas de nata o crema de leche, una cucharadita de azúcar o miel

Para la ensalada: lechuga al gusto (para la base), 200 gr. de apio, 2 manzanas ácidas, 200 gr. de nueces troceadas y 50 gr. de piñones, 150 gr. de pasas pequeñas, 250 gr. de pechuga de pollo, sal y pimienta negra o blanca al gusto, aceite de oliva virgen extra para el pollo, solo un poco.

Rinde para 4 personas

Procedimiento

Para preparar una ensalada Waldorf super deliciosa, comienza con la salsa. Lo primero que harás es lavar el limón, ya que lo utilizarás todo. Ralla toda la superficie y exprime el jugo. Reserva. Ahora, añade la nata líquida poco a poco hasta que quede bien ligada. Cuando notes que quedó bien mezclada, incorpora la mostaza y la pizca de azúcar o la cucharadita de miel. Debe quedar espesa pero que sea fácil de mezclar con el resto de ingredientes. Ensalada Waldorf con pollo. Fuente: Pinterest

Para que quede bien crujiente esta super ensalada, tuesta un poco las nueces y los piñones en una sartén. Ten cuidado que no se no se quemen, ya que podrían amargar el sabor de la preparación. Trocea las nueces con la mano o un cuchillo para que no resulten pedazos grandes, difíciles de comer. Lo que harás luego es pelar la manzana, descorazonarla y cortarla en dados de medio centímetro más o menos.

Al apio debes cortarlo un poco más pequeño que los trocitos de manzana. Este debe ir sin las fibras. Coloca todo en un cuenco mediano y rocía con el zumo de limón para que no se oxide. Mezcla bien y es momento de agregar las nueces, los piñones y las uvas pasas (sin pepitas) a la salsa. Ensalada Waldorf con pollo. Fuente: Kiwilimón

Por último, cocina a la plancha las pechugas de pollo. Que queden jugosas, vuelta y vuelta, sin que queden crudas. Y para ayudar a la cocción, añade un poco de aceite de oliva extra virgen. Una vez hechas sal y pimienta, déjalas enfriar. Córtalas en dados del mismo tamaño que la manzana. Añade todo a la salsa Waldorf y vuelve a salpimentar. Remueve muy bien hasta que se junten todos los sabores.

Finalmente, para presentar la ensalada, en la base de la fuente añade una capa de lechuga y, por encima, vierte todo el resto de ingredientes. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.