Años atrás, Emily Ratajkowski rechazó a Harry Styles

El último tiempo han surgido nuevos romances que han sorprendido al público en general, pues nadie esperaba ver parejas como Bad Bunny y Kendall Jenner o Selena Gomez y Zayn Malik. Sin embargo, el fin de semana pasado siguió causando una revolución en el amor, ya que salió a la luz un video donde salía Harry Styles besando a Emily Ratajkoski, en plena vía pública. A continuación, hacemos una investigación y descubrimos que las celebridades ya hablaban el uno del otro, hace varios años atrás.

Emily Ratajkoski estuvo en pareja durante varios años con el productor Sebastian Bear-McClard, incluso llegaron a casarse y tuvieron al pequeño Sylvester Apollo Bear. Sin embargo, a mediados del 2022 se dio a conocer que la pareja había tomado la decisión de separarse, debido a las múltiples infidelidades de Sebastian. Por otro lado, Harry Styles estuvo en pareja con Olivia Wilde, durante casi dos años, pues ambos se conocieron en el rodaje de 'Don't Worry Darling', pero las cosas no funcionaron así que se separaron en noviembre del año pasado.

Si bien, Styles y Ratajkowski tuvieron vínculos amorosos, al parecer hace varios años atrás ya había una conexión que los unía. Durante una entrevista en 2014, cuando Harry era miembro de la banda One Direction, una entrevistadora le preguntó con qué celebridad tendría citas en plan romántico y él respondió sin dudar: "Emily Ratajkoski", así que allí confirmó que tenía un 'crush' con la modelo estadounidense.

Sin embargo, en 2016, Em asistió a una entrevista para la revista Vanity Fair y envió sus negativas para el cantante. De hecho, le preguntaron: ¿Pueden Harry y Emily Ratajkoski salir?", por lo que ella confesó que no le gustaba la idea. La celebridad se sinceró y expresó: "No lo sé. No estoy segura de creer en los fanáticos que engañan a la gente. No sé si esa es la manera de encontrar el mejor tipo de relaciones", pues los seguidores de ambas estrellas estaban firmes con la idea de vincularlos.

Años más tardes se hizo realidad el plan de los fans, pues las cámaras los captaron teniendo un momento romántico en las calles de Tokio. Si bien, ninguno de los dos ha salido a hablar sobre el tema, los videos hablan por si solos, pues se puede ver la química y el romance estallar en todas las direcciones. En las redes sociales, los seguidores de Styles han bromeado sobre el asunto, expresando que el cantante "manifestó" la relación con Ratajkoski.