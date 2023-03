Sol Pérez lleva un leggin ajustado que paraliza la red

Sol Pérez se ha posicionado como una de las mujeres del momento y esto se debe a su gran abanico de proyectos laborales. No solo trabaja en varios programas de televisión, sino que también tiene gran presencia en las redes sociales. Además, el pasado fin de semana la influencer se dirigió a un evento deportivo muy importante que tuvo lugar en Paraguay.

La modelo trabaja muy duro en diversas ramas, así que ha logrado posicionar su carrera laboral en áreas variadas. Trabaja como panelista en el programa de Telefe 'Cortá por Lozano' y en las noches se presenta en 'El Debate de Gran Hermano'. Asimismo, utiliza su tiempo libre para avanzar con sus estudios de abogacía, ya que conseguir el título es uno de sus grandes objetivos personales.

Por esta razón, con todos sus compromisos Sol Pérez tiene una agenda muy apretada. A pesar de esto, la influencer invierte muchas horas a la semana en hacer ejercicio. De hecho, el sábado pasado, la modelo se dirigió a un evento deportivo al aire libre, un outdoor, como embajada de una importante marca deportiva internacional. Por esto se animó a compartir algunas fotos y videos del momento.

Sol trabaja en colaboración con Under Armour, por lo que fue una de las invitadas especiales del evento deportivo que hizo la marca, junto con una cadena internacional de gimnasios. Como de costumbre, la periodista se vistió con un conjunto de la firma amiga en color lavanda, un leggin ajustado al cuerpo y un top del mismo color, con una remera en color blanco y unas zapatillas negras.

Sol Pérez en el evento deportivo de Paraguay. Imagen de Instagram.

El acontecimiento fue en Paraguay, así que la influencer deportiva viajó hasta el lugar y se presentó para vivir un momento de entrenamiento, risas y diversión al aire libre. Además, la periodista expresó en sus historias de Instagram, que se encontró con un enorme grupo de personas y le agradeció a todas por el cariño. "Yo no tenía ni idea que me conocían, que había gente que me seguía, que tenía ganas de saber de mi, de los entrenamientos, de mi alimentación. Muchas gracias.. los paraguayos unos genios, las paraguayas unas genias", expresó Sol.