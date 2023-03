En pleno set, Jennifer Lopez abofeteó a Jane Fonda, la lastimó con su anillo y jamás de disculpó

Recientemente, Jane Fonda acudió al programa 'The Drew Barrymore Show' y allí recordó algunos sucesos de una de sus películas más legendarias, 'Monster In Law'. Al parecer a la actriz le quedaron algunas cosas pendientes para con su coprotagonista, Jennifer Lopez, pues sacó a relucir varios temas al respecto sobre una de las escenas más icónicas que grabaron juntas.

En la película Fonda interpreta a una suegra sumamente autoritaria al punto de generar respeto e incluso miedo, que hace todo lo que está a su alcance para deshacerse de quien será la futura esposa (Jennifer Lopez) de su hijo (Michael Vartan). Por esta razón, las dos mujeres tienen una relación muy filosa, así que esto las llevó a tener que grabar una escena muy intensa. Allí las actrices tuvieron que recrear un mar de cachetadas, pero algo salió mal, pues terminó en un incidente.

Durante el programa de Drew Barrymore, Jane Fonda recordó: "Lo que me viene a la mente de inmediato es que tenemos una escena de bofetadas. Yo la abofeteo, ella me abofetea... Jennifer tenía un enorme anillo de diamantes. Y así, cuando me abofeteó una de las veces, me cortó el ojo, la ceja". Asimismo, la actriz comentó con un tono irónico, medio recreando a su personaje en la película: "Ella nunca me pidió disculpas".

La versión de JLo

Según New York Post, Jennifer Lopez habló sobre su versión de los hechos en una entrevista de YouTube en 2019. Por esto, confesó que cuando llegó el momento de grabar esta escena se encontraba aterrada, ya que sentía mucho respeto por Jane Fonda y tenía miedo de que las cosas se salieran de control. "Tenía mucho miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera, de verdad", reveló Jlo.

Asimismo, confirmó que el personaje que interpretó se parecía mucho a ella, mientras que el personaje a cargo de la actriz mayor, tenía una personalidad y varias cuestiones similares a Fonda. "Le tenía tanto miedo y ella era tan valiente y decía: 'Solo golpéame, no te preocupes por eso, va a estar bien'", recordó Jennifer Lopez.