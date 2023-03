El famoso que inspiró a Pedro Pascal a convertirse en actor

Durante los últimos años, Pedro Pascal logró ganarse el cariño de la audiencia debido a papeles sorprendentes a los cuales dio vida. Lo hemos visto siendo uno de los protagonistas de Narcos, poniéndose en la piel de Oberyn en Game of Thrones y encabezando dos ficciones que se volvieron en éxitos absolutos: The Mandalorian y The Last of Us.

Sin lugar a dudas, se trata de una persona que nació para dedicarse a la actuación y que posee un talento único que lo ayuda a destacarse en todos los proyectos a los que se incorpora. Curiosamente, su pasión por esta profesión surgió gracias a un famoso actor de Hollywood con el cual tuvo el placer de trabajar.

Pedro Pascal se enamoró de la actuación gracias a un famoso actor.

Esto es algo muy común que sucede con muchas estrellas que ahora triunfan en Hollywood. Cuando son pequeños, crecen viendo icónicas películas y producciones de TV. De esta manera, quedan fascinados con actores reconocidos y sueñan con convertirse en ellos en algún momento de su vida.

Pedro Pascal siempre sintió una gran admiración por Nicolas Cage, un actor que dio vida a personajes memorables y que cuenta con películas muy famosas dentro de su filmografía. Tales como The Rock, Face/Off, Con Air, City of Angels, National Treasure, Ghost Ridder, entre otras. Hasta ganó un premio Oscar por Leaving Las Vegas y una segunda nominación por Adaptation.

Aunque existen muchos memes sobre la forma de actuar de la estrella, no podemos negar que no existe nadie como él. Durante muchos años fue la inspiración del chileno y como los caminos de la vida a veces pueden sorprendernos, terminó convirtiéndose en su compañero de elenco en 2022.

Juntos protagonizaron la película titulada The Unbearable Weight of Massive Talent, la cual se convirtió en uno de los últimos grandes aciertos de Cage. Recordemos que el actor pasó momentos difíciles, ya que solo trabajaba en producciones que recibían críticas negativas y no alcanzaban una buena recaudación en el cine.

Pero con este film sucedió todo lo contrario. Por empezar, contaba con una premisa sumamente atrapante: Nicolas Cage daba vida a sí mismo. Se puso en la piel de un personaje del mismo nombre, el cual tenía serios problemas financieros y no tiene otra opción que asistir a la fiesta de cumpleaños de un acaudalado fanático. Pero al estar allí, descubrirá que tendrá que encarnar nuevamente a su famoso personaje de acción si quiere salir con vida.

Pedro Pascal junto a Nicolas Cage, su ídolo y compañero de trabajo.

En más de una oportunidad, Pedro Pascal aseguró que es fanático del actor: “Soy alguien que ha visto todas sus películas. Mi familia es chilena, teníamos Telecable. Recién empezados los ochenta, sus películas se veían en la tele. Y después empezamos a ir al cine: Peggy Sue Got Married, después Raising Arizona y Vampire Kiss, Moonstruck y Wild at Heart. Todas con mis papás”.

Sobre cómo fue trabajar juntos, explicó: “Nos dieron la confianza total de meternos y hacerlo como estaba escrito. Nicolas tenía muchas ideas que contribuyeron al día a día y a las escenas, y yo lo que tenía que hacer realmente era seguirlo a él por donde iba”. Para el chileno fue un trabajo único, y siente que fue fácil de hacerlo por el siguiente motivo: “Nicolas Cage forma parte de mi ADN”.