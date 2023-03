Ninel Conde comparte su rutina de entrenamiento y enciende la temperatura de las redes

Ninel Conde es una de las celebridades más adeptas a la vida fitness, pues generalmente se muestra muy atlética. De hecho, a lo largo de los años ha cambiado drásticamente su figura y esto se debe al entrenamiento físico, la alimentación saludable y también alguna que otra cirugía estética. Por esta razón, recibe muchas críticas en las redes sociales, pero ella siempre expresa que se siente muy bien.

La carrera de Ninel Conde comenzó allá por 1995, luego de ganar el concurso de belleza 'Señorita Estado de México'. En aquél entonces, la joven resaltaba por tener un rostro angelical, con rasgos típicos de la juventud y unas curvas de ensueño. Sin embargo, con el paso del tiempo, la artista fue cambiando en diversos aspectos, ya que se sometió a diversas cirugías estéticas, rinoplastia, lipoescultura, aumento de busto, entre otras.

Ninel Conde durante su juventud. Imagen de 'El Heraldo México'.

Por otro lado, Conde se ha dedicado a llevar una vida sana, así que ha trabajado muy duro para ponerse en forma con su entrenamiento en el gimnasio, y además ha llevado una alimentación saludable, para complementar. Todo esto ha contribuido a que se convierta en una de las estrellas conquistadas por el fitness. De hecho, en algunas ocasiones ha llegado a dedicarse al culturismo.

Ninel Conde presumiendo sus 'abs'. Imagen de Instagram.

Recientemente, la cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar un pequeño video de su entrenamiento. En la publicación Ninel aparece practicando su rutina diaria de tren superior, es decir el grupo muscular encargado de dar movilidad a todas las zonas del cuerpo que van desde los abdominales hacia arriba. En este caso, la mexicana trabajó la espalda, los hombros y los abdominales.

"UPPER BODY AND ABS. Por qué ustedes me lo pidieron aquí está la rutina completa!. Recuerda que cada rutina debe estar planeada de manera individual dependiendo de tus objetivos y necesidades! Hoy me tocó realizar una rutina de altas repeticiones que alternó una semana de por medio", escribió Conde en el pie del video de Instagram y luego agregó algunos detalles de su entrenamiento.