Captan a Harry Styles a los besos con Emily Ratajkowski

Este fin de semana ha traído diversas noticias sobre los ex componentes de One Direction, ya que el día de ayer, salieron a la luz algunas fotos que captaron a Zayn Malik y Selena Gomez disfrutando tiempo juntos a modo de romance. Sin embargo, eso no fue todo porque unas horas más tarde, se viralizó un video, de otro de los integrantes de la boyband, pues filmaron a Harry Styles muy acaramelado con la modelo Emily Ratajkowski.

En el clip que apareció en Twitter se puede observar a Harry, de 29 años, y a Emily de 31, besándose muy apasionados, apoyados en un coche en plena vía pública, en lo que parece ser una calle muy concurrida. Según dicen, la modelo viajó para acompañar al cantante en su gira mundial, por lo que el video fue filmado en Tokio, la reciente parada de 'Love On Tour'.

Al parecer, Harry y Emily no tuvieron problema de hacer sus demostraciones de amor en medio de la vía pública, pues no les importó que alguien los grabe, a pesar de ser figuras públicas. Como era de esperar, el video y las fotos se viralizaron en internet, así que los fans del cantante británico han expresado que sienten envidia de la modelo estadounidense e incluso han bromeado sobre este beso y el supuesto nuevo romance.

Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

Rumores de una relación

Si bien, esta nueva pareja ha tomado por sorpresa a todos los fans, y todavía no hay confirmación por parte de las celebridades, hace un tiempo atrás la prensa británica, reveló que Styles se encontraba conociendo a alguien. "Harry está saliendo con alguien, y está haciendo todo lo posible por mantener su identidad en secreto después del circo que rodeó su relación con Olivia. Aunque es pronto, las cosas parecen ir bien", informaron los medios.

Harry Styles y Olivia Wilde, imagen de archivo.

Como es de público conocimiento, Harry estuvo en una relación con Olivia Wilde durante casi dos años. Sin embargo, a fines del 2022, en el mes de noviembre la revista 'People' anunció la separación de la pareja: "En este momento tienen prioridades diferentes y eso los mantiene separados". Por su lado, Emily Ratajkowski se casó en 2018 con el productor Sebastian Bear-McClard y tiempo después la pareja tuvo su primer hijo juntos. Pese a esto, las cosas no funcionaron para ellos, debido a las múltiples infidelidades por partes de Sebastian. Por esta razón, en octubre de 2022 tomaron la decisión de separarse.