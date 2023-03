Este es el plus que Billie Eilish le suma a su carrera

Billie Eilish además de haberse consagrarse en lo más alto en el mundo de la música con apenas 19 años suma un nuevo plus en su vida y es el de la venta de sus perfumes aquel proyecto que surgió en el 2021 y del que sigue estando con total vigencia. La intérprete de 'Bad Guy' quiso innovar y sumar una cuota más de excelencia a sus proyectos laborales con productos que aportan puro arte y así es cómo la artista se lanzó al mercado laboral y comparte sus nuevas líneas vía Instagram.

La fragancia se comercializó por Tailandia, Japón, Malasia, Zingapur y Filipinas (entre otros).

El nuevo desafío comenzó el 20 de octubre de 2021 en el que se podía leer cómo parte de la descripción: "Presentamos a Eilish, la fragancia de debut de Billie Eilish que llega este otoño", escribieron dando a conocer la presentación oficial de dicho producto que llegó con exactitud el 10 de noviembre de ese mismo año.

Fuente: Imagen @Billieeilishfragances

Los primeros pasos.

Lo llamativo del producto

Sucede que no se trata únicamente de un perfume comercial, no fue visto sólo de esa manera, puesto que tuvo un gran reconocimiento en la premiación 'The fragance Foundation' en el 2022, una organización educativa sin fines de lucro de la industria internacional de las fragancias y Billie obtuvo el galardon por su imponente frasco dorado.

Fuente: Imagen @Billieeilishfragances

Valor aproximado.

Al ingresar a la tienda oficial de Instagram de @billieeilishfragance se puede ver que el precio del frasco escultural es de 72 dólares con una capacidad 100ml y más abajo cómo el envío es gratuito además de llevar una pegatina que reza '2022 awards winner', para sumarle más prestigio ao producto en sí.

La gran movida

Luego del reconocimiento, Billie Eilish llevó la promoción de su fragancia hacia el festival Coachella, teniendo un enorme mural en una de las entradas y de la que optó por posar con un outfit canchero de camiseta blanca cuadrillé con pantalones holgados y zapatillas blancas.

Fuente: Imagen / @Billieeilishfragances

Billie en Coachella.

Seguidilla de cambios

Posterior al haber agotado su primera línea de fragancias, Billie se puso en mente sumar otros productos y así fue cómo llegaron lociones en crema y hasta velas aromáticas para seguir sumando más a su catálogo de ventas.

Fuente: Imagen @Billieeilishfragances

Tienda al alcance

Pero ello no es todo si no que además este año sumó una segunda fragancia del mismo estilo que la anterior pero en color negro y que cuenta con el precio exacto que el primero sacado a la venta.

Su rol de activista

Billie además de lograr concretar sus ventas guarda un propósito muy importante y es que parte de lo recaudado por sus dos fragancias va para el medio de comunicación de cambios climáticos, Suport and feed.

Fuente: Imagen @Billieeilishfragances

Una idea positiva.

"En honor al Día Nacional de la Fragancia, cada pedido de 50 $ o más colocado en billieeilishfragrances.com en los EE. UU. hoy hasta el lunes 27 de marzo calificará para una donación de 10 $ a @supportandfeed", reza en el comunicado de la descripción que va acompañada por los dos perfumes.

"Support + Feed es una organización sin fines de lucro cuya misión es tomar medidas para un cambio global hacia un sistema alimentario equitativo y vegetal para combatir la inseguridad alimentaria y la crisis climática. Más información en supportandfeed.org", cerró haciendo referencia a más detalles sobre cómo aborda la donación, el espacio al que ella decidió confiar en seguir.

Chari Jiménez Calabrese.