Aumentan los rumores del acercamiento amoroso entre Zayn Malik y Selena Gómez

El gran puntapié a un inicio de vínculo entre Selena Gómez y Zayn Malik surgió porque ambos dieron el paso de seguirse en Instagram y ello hizo que se levantaran fuertes rumores de un posible comienzo de relación entre ambos.

Mutuo follow.

El artista y ex pareja de Gigi Hadid no sigue a muchas personas en Instagram tan sólo 18 personas y entre ellas figura Selena Gómez, de quién se ha puesto en el filo de la cuestión ya que el medio de comunicación People dio la primicia de que ambos se encontraron en un restaurant de Nueva York y hasta pudieron acceder a un testigo clave que presenció una serie de mimos en la mano y es un trabajador de dicho local.

Las redes explotaron

Luego de que circularan las versiones muchos users quisieron meterse en el 'chisme' y aquí te traemos los tweets más virales en relación a la posible relación amorosa entre Zayn y Selena.

vieron a selena gomez y zayn malik cenando juntos YO ELIJO CREER pic.twitter.com/P1sh4hD29w — mel7???? | jin regresa (@zzaynislove_) March 24, 2023

"Vieron a Selena Gómez y Zayn Malik cenando juntos, yo elijo creer", twitteo @zzaynislove una de las cuentas fandom del ex One Direction que acompañó el mensaje con un meme de una de las Muñecas Bratz.

Zayn y Selena están saliendo o ZAYLENA IS REAL???¿¿?? Los edits del 2013-14 ahora son canon pic.twitter.com/03YoP68NnX — Rover - KAI «uD835uDC38uD835uDC4BuD835uDC42 10 uD835uDC34ÑuD835uDC42uD835uDC46 » (@EXOL1485x) March 24, 2023

"Zayn y Selena están saliendo o Zaylena is real?? Los edits del 2013 - 2014 ahora son canon", twitteo @exol1485x mientras compartió un pic collage de momentos en que la ex estrella de Disney de más chica presenció varios eventos con los One Direction y hasta en una de las entrevistas llegó a decir que su crush era justamente Zayn.

Zayn Malik recientemente con fans. Sabrá Dios en que ciudad, pero ojalá en Nueva York, sabrá Dios en donde, pero ojalá en un restaurante y sabrá Dios con quien más, pero ojalá que con Selena Gomez. Amén pic.twitter.com/PbhWdx5tow — uD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC28 uD83CuDFF9uD83EuDEE7 (@SELENAPlNK) March 24, 2023

"Zayn Malik recientemente con fans. Sabrá Dios en que ciudad, pero ojalá en Nueva York, sabrá Dios en donde, pero ojalá en un restaurante y sabrá Dios con quien más, pero ojalá que con Selena Gomez. Amén", twitteó @selenapink en una foto en que hay dos fans y Zayn con un outfit clásico al lucir un buzo hoodie, pantalón y zapatillas deportivas.

Chari Jiménez Calabrese.