En traje de baño, Soledad Pastorutti se llevó todas las miradas en la red

Al igual que todas las parejas, Soledad Pastorutti también discute con su marido, Jeremías Audoglio. "Es difícil separar los roles cuando además vivimos juntos, y los dos queremos que nos vaya bien", reconoció en diálogo con Teleshow.

"¿Discuten más por lo profesional que por lo personal?", le consultaron. "Se mezcla todo. Él en ese sentido es muy inteligente: es un tipo que en casa habla poco de trabajo. Yo no lo puedo cortar. Pero él, calla", expresó la cantante nacida en Arequito.

Y reconoció: "Esta es mi vida, mi pasión. Mis hijas algún día me van a reprochar un poco eso de estar tan pendiente de mis trabajos las 24 horas del día. Creo que con los años me van a entender, pero es que no puedo".

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Luego, opinó: "Es difícil formar una familia y además, tener una carrera artística. Parece que en este medio no es compatible una cosa con la otra, que en alguna tenés que ser un desastre".

