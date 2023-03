Soledad Pastorutti llamó la atención con este video y la llenaron de mensajes

Soledad Pastorutti renovó el folclore argentino y con sus melodías generó que miles y miles de jóvenes se interesaran por él. Hoy, junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra, es considerada una de las nuevas figuras de este género musical.

Soledad Pastorutti

La Sole inició su carrera de muy joven y por mucho tiempo se la identificó por llevar en cada presentación un llamativo poncho. De hecho, su primer álbum discográfico oficial es 'Poncho al viento', que estuvo entre los diez discos más vendidos de la República Argentina durante 1 año y medio.

Sin embargo, tiempo atrás, experimentó un cambio en su estilismo que enamoró a todos. "Estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución", señaló en una entrevista con Teleshow.

"A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso. Es una cosa que siempre me preocupó", expresó la cantante de Arequito.

La Sole

En Instagram, Pastorutti cuenta con miles de seguidores que están atentos a todo lo que realiza. Ahora, llamó la atención con un video y la llenaron de mensajes. "¡Qué veranito! Gracias por acompañarme un año más... Cada lugar fue especial, lleno de esa alegría que contagia. Nos quedan algunos shows por delante y esto recién empieza... ¿seguimos?", escribió junto a las imágenes.

"Sos tan genial", "Se terminó el verano y los fans arrancamos con el síndrome de abandono y abstinencia", "Gracias a vos por regalarnos sueños y ayudarnos a cumplirlos" y "Que alegría fue vivir este verano junto a vos", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.