Romina Malaspina presumió su belleza desde su habitación y se llevó todas las miradas

Al igual que ahora le está ocurriendo a Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis, Romina Malaspina se hizo conocida gracias a su participación en Gran Hermano. La joven vivió un tiempo en la casa más famosa de la TV allá por el 2015.

Romina Malaspina

Sin embargo, su verdadero salto a la fama en Argentina fue tres años atrás, en plena pandemia, cuando reapareció en la pantalla chica brindando el reporte de noticias en Canal 26.

Malaspina sorprendió con un llamativo cambio físico y dejó atónitos a todos. "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", reveló en una entrevista con Intrusos.

Y añadió: "Subí mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

Hoy, es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram y sus admiradores quedan fascinados cada vez que sube nuevo contenido. En una de sus últimas publicaciones, Malaspina se llevó todas las miradas al presumir su belleza desde su habitación. "Skincare listo. Después de un día increíble, a dormir feliz con mi bola de pelos", redactó.

Noticias Relacionadas Soledad Pastorutti llamó la atención con este video y la llenaron de mensajes