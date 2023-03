¿Suenan campanas de boda? Selena Gomez caminó por las calles con un vestido de novia

Hace unas semanas atrás, Selena Gomez fue la protagonista de un verdadero drama, ya que fue el blanco de supuestas burlas por parte de Kylie Jenner y Hailey Bieber, por lo que decidió alejarse de las redes. Sin embargo, luego de varios días volvió para hacer mención de un tema muy importante, ya que dio a conocer su apoyo y su gran amistad con Miley Cyrus. Dejando de lado todo esto, hace unas horas atrás la estrella volvió a posicionarse en el centro de atención, luego de ser vista llevando un hermoso vestido de novia.

Selena Gomez caminando por Nueva York con un vestido de novia. Imagen de Cosmopolitan.

Tal como leyeron, el día de ayer, Selena Gomez fue capturada por varios fotógrafos neoyorkinos usando un vestido blanco con una gran falda abultada. Esto, causó una verdadera revolución entre los fans, que decidieron estallar las redes, para comentar sobre lo sucedido y compartir las imágenes. Sin embargo, con el paso de unas horas, la propia estrella posteó unas fotos llevando el diseño de ensueño y explicando la situación.

Al parecer, en la jornada del 21 de marzo, Selena se encontraba grabando uno de los episodios de la tercera temporada de 'Only Murders in the Building' y su personaje Mabel Mora llevaba el vestido de casamiento. De hecho, en algunas fotografías, la actriz sale corriendo para meterse a un taxi, junto con sus dos compañeros de elenco Martin Short, que interpreta a Charles-Haden Savage, y Steve Martin, que representa a Oliver Punam en la ficción.

Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. Imagen de Splash, Backgrid.

Asimismo, la cantante se encargó de postear algunas fotos del día de rodaje y escribió en el pie de la publicación: "No tengo título. Un día normal en el trabajo. @onlymurdershulu". En las postales, la actriz se encuentra sentada sobre el piso con su enorme vestido de novia, tomando una lata de Coca Cola, en lo que parece ser el estudio de grabación, mientras que en otra de las imágenes, aparece junto a una de sus compañeras.

Tal como explica Selena, un día normal en la vida de una actriz puede ser un poco alocado, pues este trabajo la puede llevar a lugares impensados. Si bien, la estrella se encuentra en el ámbito del cine y la televisión desde hace muchísimos años, nunca deja de sorprenderse de las cosas que tiene que hacer en su día a día, pues en esta ocasión fue un vestido de casamiento, pero en otros momentos ha llegado a filmar en las calles de Paris, bajo la torre Eiffel, un verdadero sueño.