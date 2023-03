Una vez más, Sol Pérez dio mucho de qué hablar con el look que eligió para el debate de Gran Hermano. La analista conoce a la perfección cómo hacer que todas las miradas se posen sobre ella y no escatima nada con las vestimentas que utiliza.

Sol Pérez presumió su preciosa figura y se robó todas las miradas con este look

Ahora, captó la atención de todos con un llamativo vestido verde que dejaba a la vista su preciosa figura. En Instagram, como era de esperar, compartió imágenes y más de uno quedó boquiabierto. No es la primera vez que la futura mujer de Guido Mazzoni genera alboroto usando una prenda de este color.

El año pasado, en la entrega de los Premios Martín Fierro, usó un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda que muchos criticaron. En la alfombra roja lució una pollera larga con un tajo profundo y la parte de arriba un top.

Al respecto, Benito Fernández, manifestó: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Y Patricia Profumo sumó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Sol Pérez en los Premios Martín Fierro

Al enterarse del alboroto que generó su outfit, Pérez reconoció: "Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".