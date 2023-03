Ninel Conde presume su figura perfecta, con un look que causa suspiros

Ninel Conde es una de las celebridades más queridas por el público mexicano, pues su vasta experiencia en el mundo del espectáculo le ha dejado un gran fandom. Por esta razón hoy en día tiene más de 5,5 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde sube fotos y videos para compartir algunos detalles de su vida privada y laboral.

Recientemente, 'El Bombón asesino' subió un carrete de fotos y videos de lo que fue su experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol. Tal como parece, el pasado 20 de marzo en la noche, Ninel acudió al LoanDepot Park en la ciudad de Miami, para apoyar al seleccionado mexicano que se presentaba ante el equipo de Japón, en la gran semifinal de la competencia internacional.

Si bien, la selección de México fue derrotada 6-5, ante el equipo contrario, Ninel decidió demostrar el amor por su bandera, así que se encargó de subir varias fotos a su cuenta personal de Instagram, pues siente orgullo de su patria en todo momento, ya sea en las buenas o en las malas. De hecho, para vestir perfecta para la ocasión, la estrella lució un look con los colores de su bandera: verde, blanco y rojo.

En las fotos se puede observar, que Conde eligió un pantalón deportivo ancho en tonos rojizos, con líneas blancas en los costados. Además, llevó un crop top manga larga blanco, dejando al descubierto sus abdominales de acero, con una chaqueta de béisbol y una gorra roja con detalles verdes. Evidentemente, un atuendo acertado para apoyar al seleccionado mexicano.

Ninel Conde y Tekashi 6ix9ine. Imagen de Instagram.

Ninel, estuvo muy bien acompañada en el palco VIP, pues se encontró con varias personalidades famosas que también fueron al partido para alentar por el equipo de Benjamín Gil. Tekashi 6ix9ine fue una de las celebridades que acudió al lugar y alentó por México, ya que fue vestido con una gorra con una insignia de la bandera. Asimismo, Randy Malcom, uno de los integrantes de 'Gente de Zona', también se hizo presente en el estadio.

Ninel Conde y Randy Malcom de Gente de Zona. Imagen de Instagram.

Como era de esperar, Ninel, compartió las instantáneas recopilando los momentos más importantes y escribió algunas palabras. "Me siento muy feliz de ver a mi México en la semifinal mundial de béisbol el día de ayer, me encontré a muchos compañeros que vinieron a apoyarlos, me encantó la energía y el cariño de toda la gente, GRACIAS A TODOS. INCREÍBLE EXPERIENCIA!", fue el mensaje que dejó en el pie del posteo.