Días atrás, Romina Malaspina entró en pánico y, desesperada, pidió ayuda a sus seguidores de Instagram por una intrusa que encontró en su hogar. La mediática halló una araña en su casa y consultó a los internautas para que la orientaran en su accionar.

Romina Malaspina pidió ayuda a sus seguidores de Instagram

"La araña está adentro de mi casa y yo afuera", redactó junto al botón que habilitaba las respuestas de los usuarios. ¿Y qué pasó finalmente con el arácnido? En las últimas horas, Malaspina lo contó en la red.

Qué pasó con la araña de Romina Malaspina

"Sigue en casa. No le hice nada y se quedó viviendo ahí escondida arriba de la cortina. Está inmóvil hace dos días y nadie la molesta. Tiene aire en 24 todo el día, no creo que se vaya", reconoció la joven junto a una fotografía de la intrusa en su nuevo habitáculo.

No es la primera vez que Malaspina tiene problemas con arañas. Meses atrás, otra la visitó en su casa. "Buen día para todos menos para mi que dormí horrible porque no paré de soñar con arañas toda la noche", señaló en aquél entonces.

"Soñé con un nido de araña. Les cuento que sigue en casa, no se fue. Yo me fui a dormir, cerré la puerta y sigue ahí", añadió y continuó: "Yo ahora tengo que enfrentarla. Tengo que matarla, no quiero, pero seguro me quiere matar a mi. Y seguro son dos, porque siempre son dos. Asique ahora tengo dos bichos como estos en mi casa".