El emotivo mensaje de la esposa de Bruce Willis, por su cumpleaños

El pasado domingo 19 de marzo, Bruce Willis celebró su cumpleaños número 68, así que vivió un día especial rodeado de todos sus seres queridos. Emma Heming, su esposa, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram y habló de lo difícil que pueden llegar a ser sus días: "Empecé la mañana llorando, como pueden ver por mis ojos hinchados". Asimismo, reflexionó sobre cómo es vivir con alguien que tiene demencia frontotemporal.

Desde el primer momento, Heming ha intentado crear conciencia sobre el diagnóstico que padece su marido, para informar y dar a conocer la experiencia de vivir con un familiar con demencia, pues no es fácil. Si bien, la mayoría de las veces se muestra como una mujer, madre y esposa fuerte, tiene sus momentos de sensibilidad, y ayer le pareció un día perfecto para hablar sobre esto y que todos vean el panorama completo.

"Siempre recibo este mensaje donde la gente siempre me dice: 'Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces'. No me dan opción. Ojalá lo fuera, pero también estoy criando a dos niños en esto", reveló Emma en el video, para luego añadir que no le quedó otra que ponerse los pantalones de "niña grande" y llevar adelante la situación, ya que es la responsable de cuidar al actor y también a las dos hijas que tienen en común, Mabel y Evelyn. Asimismo, agradeció a todos los fans de Bruce el apoyo incondicional y expresó que los mensajes y las historias que comparten, realmente le llegan al corazón.

Por otro lado, y a pesar de la tristeza, el domingo fue un día para festejar el cumpleaños de Willis. De hecho, Demi Moore, la exesposa del actor, compartió un video mostrando la intimidad del festejo familiar, donde se puede ver a Bruce soplando las velas y bromeando, entre sus hijos. "Estoy tan contenta de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el cariño y los cálidos deseos - todos los sentimos", escribió en el pie del posteo.

Entre los presentes de la fiesta estuvieron: Demi More, Emma Heming, y las mujeres que día a día, le dan amor y lo cuidan, sus cinco hijas: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis y Mabel Ray Willis. Tal como parece, fue una celebración llena de amor, risas y alegría, todo lo que el actor necesita en este momento.