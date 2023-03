Con el transcurrir de los años, Soledad Pastorutti no ha perdido su esencia. "Ha sido siempre moverme, salir de la zona de confort, incluso cometiendo errores, porque no siempre que uno apuesta gana. Pero cuando perdés es cuando más aprendés. Te caíste, te levantaste, pero lo importante es que seguiste caminando", señaló, tiempo atrás, en diálogo con Teleshow.

Y detalló: "Soy una intérprete que no ha cambiado esa esencia de niña que empezó a jugar en el escenario. A veces me cuesta creer que pasaron tantos años y que ya soy mamá, y todo lo vivo con mucha felicidad. Puedo cantar folclore, pasar por una balada de amor y terminar bailando unas cumbias".

Soledad Pastorutti deslumbró a sus admiradores "al rojo vivo"

Lo que sí ha modificado es su forma de vestirse. En sus comienzos, Pastorutti llevaba siempre un poncho. Hoy, si bien no ha olvidado esa llamativa prenda, deslumbra con los fabulosos looks que elige para cada presentación. "Me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso", indicó.

La Sole suele compartir en Instagram los atuendos que selecciona para cautivar a sus admiradores. Ahora, subió un álbum de fotos que nadie pasó por alto. "Una chica al rojo vivo... ¡el verano continúa!", redactó junto a las imágenes que se llenaron de comentarios.

"Ese vestido. Qué bomba Sole", "Posta que el rojo es un color que te queda bárbaro. A ver la juventud si hace un compilado de Sole en colores y vemos cuál es el ganador", "El verano está prendido fuego con tus show y tus looks" y "No te imaginas lo feliz que me haces en cada show", son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer.