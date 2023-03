Lola Índigo abre su corazón y se anima a contar los secretos de su nuevo disco

Lola Índigo es una de las artistas españolas que más crecimiento ha tenido en el último tiempo. Sacó su último álbum 'La Niña XXL' en 2022, una nueva versión de su edición anterior, pero hace unos días atrás confesó que en el mes de abril lanzará un nuevo disco titulado 'El Dragón'. Por esta razón, reveló todos los detalles en una entrevista con Cosmopolitan, una reconocida entrevista de España.

Para nombrar el próximo album, la cantante se inspiró en una 'rave', una fiesta de música electrónica llamada 'El Dragón'. "Yo siempre he dicho que quería hacer un disco de este género, ambientado en una atmósfera futurista", expresó Lola al medio español. Asimismo, reveló que otra de las cuestiones que la llevaron al nombre final fue su gran pasión por la mitología, pues de pequeña disfrutaba mucho las historias como 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos', y en esos mundos de fantasía, el dragón es el ser más poderoso.

Además, la cantante confesó que una de sus metas era convertirse en un 'dragón', en una persona madura y fuerte a la vez. En el último tiempo ha pasado por diversas situaciones que la han llevado a tener grandes crecimientos personales, así como también la han ayudado a adaptarse y a mejorar en el ambiente de la música. Por otro lado, comentó que intentó exponer este proceso de madurez en las diferentes canciones del disco.

Lola Índigo capturada por Valero Rioja para Cosmopolitan.

"La ‘tracklist’ va de la fuerza absoluta a la vulnerabilidad, que siempre me gusta mostrarla, ya que todo el mundo sabe quién es Lola Índigo pero también hay que meter a Mimi en todo esto. Por eso colocamos la canción de ‘Dragón’ como la última. La historia del álbum empieza con ‘Animal’, que te presenta al 'monstruo', y al final del LP casi se arrepiente de ser así", reveló la española.

Según comentó, cuando escribió la canción se encontraba pasando un momento muy difícil, sufría ansiedad, se sentía presionada y a la vez tenía una relación amorosa conflictiva y demandante. Por esta razón, decidió tomar partes de estas situaciones y escribió la letra de 'Animal', pero además agregó otros condimentos: "También hablo un poco de mi anorexia en la canción, de cómo me miro al espejo y no me reconozco o no me perdono lo que me hice en su momento" y luego añadió que menciona a su madre, la mujer a la que recurre cuando no sabe a donde ir.