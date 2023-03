Livia Brito revela cómo sobrevivió al bullying cuando fue adolescente

Hace unos días atrás, salió a la luz un video donde Livia Brito decide exponerse para contar sus intimidades y algunos secretos de su vida privada y su carrera. Se trata de una entrevista en Youtube en el canal de Yordi Rosado, el conductor, productor y autor mexicano de 51 años. En este ciclo la actriz cubana confesó algunos momentos duros que vivió cuando era pequeña y se animó a confesar que durante mucho tiempo escondió su acento.

Según reveló la estrella, nació en Cuba, pero por diversos problemas derivados de la difícil situación del país, su familia decidió mudarse a México para buscar nuevas oportunidades. Como Livia era pequeña, tuvo que ir a terminar la escuela, pero no la pasó muy bien, pues era evidente que no era mexicana ya que tenía un marcado acento cubano, así que sus compañeros se burlaron en diversas oportunidades.

Livia Brito, imagen de archivo.

Brito comentó que no era muy sociable, por lo tanto, le costó mucho trabajo adaptarse a sus compañeros y a su nueva vida, e incluso algunos niños le hicieron pasar situaciones horribles. "Me hacían bullying por mi acento", reveló la actriz sobre los primeros meses que fue a estudiar a la escuela. De hecho afirmó que en algunas ocasiones tuvo malentendidos porque el sentido de algunos términos en México es muy distinto en Cuba.

Por todo esto, Livia no quería ir al colegio y hasta llegaba a llorar, pues no la pasaba para nada bien, así que sus padres la cambiaron de escuela a la Prepa 8 de la UNAM. Al llegar al nuevo establecimiento decidió hacer algunos cambios y para protegerse de las maldades de los niños, escondió su acento. "Yo ya había aprendido mexicano dije: ‘En esta escuela nadie va a saber que yo soy cubana si yo no lo digo’ y así lo cumplí. Yo dije: ‘Nadie va a saber esto si yo no lo digo porque no quiero que me sigan tratando mal porque yo no soy de aquí", reveló Brito a Yordi Rosado.

Gracias a su estrategia, pudo sobrevivir y pasar mejores momentos en esta nueva institución, pues allí empezó a cambiar todo, así que la actriz comenzó a sentirse muy feliz. Para reflexionar sobre todo esto, la cubana decidió escribir un breve mensaje en su cuenta de Instagram: "Quiero decirles que se tienen que sentir orgullosos de lo que son, de tu acento, tus costumbres, de dónde quiera que seas, siéntete orgullosx de ti mismo. Recuerda que somos del mundo y el planeta no tiene fronteras".