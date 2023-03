Con un minuto bikini, Karol G presume sus predominantes curvas y causa furor en la red

La bichota no para de hacer historia y de mantenerse en lo más alto de las listas en el mundo. Sin dudas, eso es motivo suficiente para que Karol G celebre su éxito total. Todo esto en el marco del lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado ‘Mañana Será Bonito’, el cual superó las 32 millones de reproducciones en Spotify el día de su estreno, convirtiéndose en el álbum femenino latino como mejor debut en dicha plataforma. Además, se mantuvo en el número 1 de Apple Music y obtuvo el segundo mejor debut femenino en YouTube.

En ese contexto es que Karol G está causando furor en la industria, en las redes sociales y en los programas donde es invitada especial. Pero sobre todo en Instagram, donde la cantante colombiana alcanzó una cifra de 60 millones de seguidores y levantó la temperatura de todos los usuarios con una candente sesión fotográfica.

KAROL G PRESUMIÓ SU FIGURA DE INFARTO EN LAS REDES. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Delante de un fondo negro, se ve a la artista de 32 años sentada mientras posa con mucha sensualidad frente a la cámara. Aceitada y luciendo nada más que un ajustado traje de baño negro y unas botas plateadas, Karol G derritió la red. “Papi No me las miren que aquí hacemos MILes y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN”, escribió Carolina Giraldo Navarro citando los versos de su canción ‘Besties’.

Al verla, otros artistas y sus fanáticos quedaron asombrados por su belleza, figura de diosa y su actitud de empoderada, por lo que escribieron en el posteo de Instagram mensajes como estos: “Me encanta lo empoderada que eres y lo hermosa que te reflejas te amo hermana”; “wow wow BICHOTA POWEEEERRRRR !!”; “Nos tienes tragaditos”; “Le quedo grande la Bichota”; “La Bichotaaaa así mismo”; “La bichota está ready para ir de farra con las besties”.

Karol G reveló cómo pudo grabar con Shakira en TQG

En una reciente entrevista que la intérprete de Tus Gafitas dio para el medio español El Hormiguero confesó cómo se dio la exitosa colaboración con Shakira. De acuerdo a sus declaraciones, Karol G había escrito TQG el mismo día que grabó MAMIII con Becky G. Sin embargo, en ese entonces decidió guardar la canción para sí misma. Más tarde, al ver por todo lo que estaba pasando su colega e ídola, decidió contactarla vía telefónica para mostrarle su canción, ya que creía que podía sentirse identificada.

“Le mostré la canción; le encantó. Me dijo que sentía mucho la letra. Incluso, ella me dijo: ‘Por favor, déjame cantar esa parte (el primer verso) que es con la que más identificada me siento’”, reveló Karol G. Y, así, surgió el éxito que encabeza las listas de streaming.