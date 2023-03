Recostada sobre la cama, Sol Pérez presume su figura perfecta con un bellísimo bikini

En las últimas semanas, Sol Pérez se ha posicionado como una de las mujeres más populares de la televisión argentina, ya que es una de las panelistas estrella de 'El Debate de Gran Hermano'. Sin embargo, la periodista también se ha posicionado como una celebrity de las redes sociales, ya que en su perfil de Instagram tiene más de 6,4 millones de seguidores.

La semana pasada Sol Pérez fue tendencia en Twitter, luego de aparecer en el programa de televisión con un estilismo llamativo y tatuajes en todo el cuerpo. En esta ocasión y días después, volvió a posicionarse en el centro de todas las miradas, luego de subir unos videos a sus redes sociales. Esta vez, no se trata de contenido sobre su trabajo, sino más bien sobre su vida personal, pues en muchas ocasiones le gusta compartir lo que hace en su día a día.

Sol utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos en sus historias. En las instantáneas presumió su figura perfecta y sus abdominales marcados, luciendo una bellísima bikini en color violeta y blanco, pero además mostró uno de sus libros, pues no fue un sábado fácil, ya que se la pasó todo el día estudiando. Tal como parece, no todo es trabajo, eventos y ejercicio en la vida de la mediática.

La influencer comenzó su jornada de estudio en el jardín de casa y para aprovechar el último trayecto del verano, se puso la bikini para tomar sol. Con el pasar de las horas, Sol siguió estudiando dentro de casa e incluso recostada sobre la cama, pues pasar tanto tiempo leyendo libros, es agotador. De hecho, la mediática subió un video y escribió: "La verdad de la milanesa. No quiero estudiar más, tengo calor y desde que me desperté no paré de leer. Lo único bueno de mi día las 3 medialunas que me clavé".

Hace algunos años atrás, Sol se posicionó en los medios, así que su carrera fue creciendo con cada proyecto en el que participó. Al mismo tiempo, la influencer fue avanzando paso a paso en uno de sus objetivos personales más importantes: la carrera de abogacía. Por esta razón, invierte muchas horas a la semana en el estudio de las asignaturas que tiene pendiente.