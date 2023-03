Paris y un anillo de diamantes: así fue la propuesta de matrimonio de Vanessa Hudgens

Hace unas semanas atrás se dio a conocer que Vanessa Hudgens se había comprometido con el brillante jugador de béisbol de Colorado Rockies, Cole Tucker. Luego de varios años de noviazgo, el beisbolista decidió dar el gran paso y le propuso matrimonio con una gran sorpresa. La semana pasada, la actriz de 'High School Musical' se animó a revelar algunos detalles y comentó que todavía se encuentra sorprendida.

Cole Tucker y Vanessa Hudgens en San Valentín. Imagen de Instagram.

Vanessa conoció a Cole de una manera muy particular, pues fue en una llamada grupal de meditación de Zoom. Instantáneamente la actriz sintió una conexión muy fuerte así que no dudó en dar el primer paso y procedió a hablarle por mensaje directo. "Si quiero algo o alguien, voy tras ello", reveló en una oportunidad en The Drew Barrymore Show en mayo de 2021. Asimismo, confesó "Me deslicé por completo en sus mensajes directos y dije, 'Oye, fue un placer conocerte'. Así que creo que no hay vergüenza en dar el primer paso".

El 9 de febrero, Vanessa Hudgens compartió un tierno posteo en su cuenta personal de Instagram y dio a conocer la gran noticia. En una de las fotos enseñó su bellísimo anillo de diamantes, mientras que en otra imagen posó junto con Tucker y escribió: "¡Sí! No podríamos ser más felices". Si bien no dio a conocer los detalles de cómo fue la propuesta de matrimonio, en la publicación se puede observar que el romántico momento fue en las calles de Paris, a orillas del Senna, uno de los lugares más románticos en el mundo.

Luego de casi dos meses de dar a conocer la noticia, el 12 de marzo Vanessa acudió a la ceremonia de los Oscar y allí se animó a hablar con la revista 'People': "Es hermoso. Me distraigo todo el tiempo", confesó cuando el entrevistador halagó su anillo. Por otro lado, reveló que cuando su pareja le propuso matrimonio fue toda una sorpresa. "Definitivamente habíamos hablado de eso, pero no esperaba que sucediera de la manera en que sucedió y en el momento en que sucedió. Definitivamente me atrapó fuera guardia y estaba llorando a mares", comentó la actriz.

Cole Tucker y Vanessa Hudgens, imagen de People.

Hudgens admitió que ya comenzó con todos los preparativos de la boda, pero reconoció que son demasiados detalles. "Es una gran cosa desalentadora, involucra mucho. Como dijo Gwen Stefani, esto es una locura", expresó a los medios. Claramente, organizar una celebración de este tipo lleva mucho tiempo y muchos preparativos, pues estamos hablando de una boda de celebridades.