Papelón: Drake abandonó antes de tiempo el escenario en el Lollapalooza y el público salió a decir lo suyo

Drake llegó con su jet privado hacia el país para ser parte de una nueva edición del Lollapalooza Argentina 2023 pero su desempeño sobre el escenario no fue bien recibido por dos cuestiones: transmisión cancelada y cierre temprano, por lo que las redes sociales fueron el principal factor de opiniones y críticas apuntando duramente contra el cantante.

"Drake decidió, minutos antes de salir al escenario no permitir la transmisión en vivo de sus show. A pesar del compromiso formal previamente asumido. Lamentablemos la decisión del artista", divulgó en las redes la emisora de canales, Cablevision Flow puesto que era el medio encargado de transmitir los shows de los artistas que iban a estar los tres días pero Drake se negó a ello.

La central de críticas

Sucede que varios usuarios frente a la actitud se expresaron con mucho enojo en Twitter y hasta comparativas respecto de otros artistas.

Por un lado tenes a Louis diciendo que pirateemos su show si no podemos pagar para verlo y despues al fantasma de drake que no permitio que flow pase su presentación, fijate de que lado de la mecha te encontras!!!

"Por un lado tenes a Louis diciendo que pirateemos su show si ni podemos pagar para verlo y después al fantasma de Drake que no permitió que flow pase su presentación, fijate de que lado de la mecha te encontrás", twitteó con sumar irónica el user @perfectnowlvst sobre la comparación entre el ex One Direction y el rapero.

la odiada del lolla el año pasado fue doja cat, este año es drake

"La odiada del Lolla el año pasado fue Doja Cat, este año es Drake", twitteó @tobesohestyles con un palito también a la intérprete de 'Say so', referido a que el año pasado no se sacaba foto con sus fanáticos.

Los dos momentos más comentados

En medio de toda la revolución, los fanáticos también han dejado plasmado grandes momentos que se vivieron en esa hora de show entre fuego y hasta hinchada Argentina de por medio.

Los que estaban cerca de valla en Drake cuando se lanzaba el fuego

Una cuenta fandom del Lollapalooza, @lollamania compartió el momento exacto en que se podía percibir una gran cantidad de focos de fuego mientras que el artista daba su show y a lo que ha generado diversas opiniones puesto que algunos se sintieron felices con el poder y adrenalina, mientras que otros explicaban lo mal que la han pasado al inhalar el humo.

Drake singing "Muchachos" last night in Argentina



pic.twitter.com/vXDsD0m0os — All About Argentina uD83DuDECEuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AlbicelesteTalk) March 18, 2023

Mientras que otra de las escenas de mayor repercusión fue cuándo antes de despedirse cantó 'Muchachos', la canción de hinchada del seleccionado argentino.