La sorpresa más romántica que le hizo Christian Nodal a Cazzu

Luego de estar comprometido con Belinda y casi contraer matrimonio con ella, Christian Nodal decidió encontrar nuevamente el amor. De esta manera, se cruzó en su camino Cazzu, la famosa trapera de Argentina, y congeniaron desde el primer momento. Aunque al principio se escondían y no querían confirmar su amor, ahora gritan sus sentimientos a los cuatro vientos.

De esta manera, cuando ambos no puedan estar juntos debido a sus ajustadas agendas y a los conciertos que deben realizar, intentan mantenerse unidos a través de pequeños detalles. Tal como mostró la cantante argentina, el mexicano le envía románticos regalos para que piense siempre en él.

Christian Nodal y Cazzu, más enamorados que nunca.

Actualmente, el cantante de música popular mexicana lleva varios días promocionando su grilla de presentaciones en las redes sociales. Debido a que es uno de los hombres del momento y sus canciones no paran de convertirse en éxitos, la estrella decide visitar diferentes ciudades con la intención de deleitar a sus fanáticos con su música.

Lo mismo ocurre con Cazzu, quien está viviendo su mejor momento a nivel musical y se encuentran muy concentrada en su carrera como intérprete. De esta manera, está llevando adelante su gira “Nena Trampa“, con la cual se encargó de pisar los escenarios de distintas ciudades y países.

Al tener agendas muy ocupadas y estar siempre enfocados en su carrera musical, Christian Nodal y su pareja no tienen otra alternativa que separarse por un tiempo. El no coincidir con horarios, días y locación, provoca que los tortolitos busquen otras forman de estar unidos aunque no sea cara a cara.

Con la intensión de que su novia piense siempre en él y no tenga dudas de que la ama demasiado, el intérprete decidió sorprenderla a la distancia con un hermoso regalo. A través de sus historias de Instagram, la trapera compartió una imagen donde se ve un inmenso ramo de rosas de color rojas. Por supuesto, un gesto muy romántico que fue celebrado por sus seguidores.

El romántico regalo de Christian Nodal para Cazzu.

La pareja ya no ve la hora de volver a estar juntos. Posiblemente, la gira de Cazzu tenga su cierre en Argentina muy pronto. De esta manera, podrán tomarse juntos el descanso que tanto necesitan y compartir un sinfín de escapadas románticas. No caben dudas, que cada vez están más enamorados y que mueren por compartir tiempo juntos.

Con respecto a sus fanáticos, están felices con la hermosa relación que mantienen sus ídolos. Aunque los medios aún siguen generando discordia con Belinda, la ex pareja del cantante; ellos prefieren hacer oídos sordos y disfrutar del hermoso vínculo que lograron crear.