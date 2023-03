El contundente mensaje de Yalitza Aparicio contra sus haters

Yalitza Aparicio se consolida como creadora de contenido en redes sociales y es furor en plataformas como Instagram y TikTok. Hace apenas unos días, la actriz famosa por su trabajo en Roma compartió un video en el que le respondió a todos sus haters. “Déjenme en paz”, dijo entre otras cosas.

Desde que Alfonso Cuarón la convocó para interpretar a Cleo en la película Roma, nada volvió a ser lo mismo para Yalitza Aparicio. Este film supuso su salto a la fama mundial y también el reconocimiento de sus pares, tal es así que se convirtió en la primera mujer de origen indígena en ser nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor actriz.

A casi 5 años de su debut en cine, Yalitza sumó nuevos proyectos. El año pasado, por ejemplo, participó de Presencias, la película de terror y suspenso dirigida por Luis Mandoki.

En paralelo, la actriz oaxaqueña se destaca por su actividad en redes sociales, donde goza de una gran popularidad. Sin ir más lejos, en Instagram posee unos 2,3 millones de seguidores y en TikTok, 865 mil.

Fue en esta última red social donde Aparicio compartió recientemente una breve publicación dedicada a sus haters. En un video en el que se la ve luciendo un jean clásico y una blusa blanca, se escucha su voz en off que dice “Y sí. Si me ven feliz, déjenme en paz, porque de verdad me lo merezco”.

Yalitza Aparicio y los elogios por parte de sus fans en redes sociales

Si bien es cierto que Yalitza Aparicio tiene sus haters, como suele ocurrirle a cualquier persona mediática, también lo es el hecho de que cuenta con una gran cantidad de fans que la apoyan y le hacen llegar mensajes de cariño.

Yalitza Aparicio se hizo conocida gracias a su papel en Roma.

En la publicación mencionada, por ejemplo, un seguidor le escribe: “Felicidades por tus triunfos. No le hagas caso a los envidiosos”. Otra, por su parte, le hace saber que es un “orgullo mexicano”, que hay gente que es “mala” y que solo tiene que “seguir adelante sin mirar atrás” a lo que digan de ella.

“Eres un ejemplo. Échale para adelante, ‘mija’, que vienes haciendo camino y otros seguirán tus pasos”, comenta otra seguidora para finalizar.