¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona egocéntrica

Los test de personalidad siguen estando en el centro de atención de todos en las redes sociales. En el último tiempo, los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser de manera muy rápida. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: eres una persona que se destaca por ser egocéntrica. Solamente sabes hablar sobre temas que te tienen como protagonista. No toleras las críticas y para ti, todo lo que realizas es perfecto. Si no cambias el modo de ver la vida, a largo plazo te pesarán tus decisiones ya que nadie querrá estar cerca tuyo. Adoras ser el centro de atención y sufres si pasas desapercibido en los lugares que asistes. Posees objetivos muy claros y vas tras ellos cueste lo que cueste. Si te caes, te levantas con fuerzas y nada te impide alcanzar tus metas.

Los test de personalidad siguen estando en el centro de atención de todos en las redes sociales / istockphoto

Gato: te caracterizas por tener una mente abierta. Eres amable, atento y cordial con todos los que te cruzas. Respetas y escuchas la opinión de todos y no discutes por nada, salvo que no quede otra escapatoria. Detestas las limitaciones y te escabulles de los lugares que no te permiten desarrollarte al cien por ciento. Crees fuertemente que una persona puede cambiar sin importar los errores que cometió en el pasado. Eliges no guardar rencor y sueles perdonar con facilidad. Sin embargo, si alguien hiere tus sentimientos, difícilmente volverás a confiar en él. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida.