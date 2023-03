Soledad Pastorutti compartió una nueva producción de fotos en su cuenta de Instagram y sus admiradores quedaron fascinados. "¡Bailemos, cantemos y disfrutemos de los últimos días del verano!", redactó la cantante de Arequito y la llenaron de elogios.

Soledad Pastorutti presumió su belleza en una nueva producción y la llenaron de elogios

"Bellísima siempre", "Solo quiero agradecerte porque tu música me mantiene sana", "Me voy a tatuar tu sonrisa, Pastorutti. No puede ser tan perfecta", "Hermosa", "Que hermoso que te queda ese sombrero", "Que lindos te quedan los sombreros", "Pero re linda sos" y "Tu sonrisa me da años de vida", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las postales.

Soledad Pastorutti

En la actualidad, La Sole es considerada una de las nuevas figuras del folclore nacional, junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra. La artista provocó que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género musical.

Inició su carrera muy joven y por mucho tiempo se la identificó por llevar a cada presentación un llamativo poncho. De hecho, su primer álbum discográfico oficial es 'Poncho al viento', que estuvo entre los diez discos más vendidos de la República Argentina durante 1 año y medio.

Si bien tiene decenas de canciones, Pastorutti tiene algunas preferencias en su cancionero. "Una que escribí y que tuve la oportunidad de que Santana le ponga la guitarra, que se llama 'Vivir es hoy', que es un orgullo personal: animarme a escribir una canción que encima es como un himno para mi público. Y 'Brindis', no solo por lo ocurrido con el Diego (por Maradona), sino porque es un tema que me regaló Afo Verde cuando tomé las riendas de mi carrera, y me sigo identificando con su letra", contó, tiempo atrás, en diálogo con Teleshow.