Una vez más, Catherine Fulop llamó la atención de todos con el material que subió a su cuenta de Instagram. La querida actriz venezolana-argentina cumplió 58 años, lo celebró junto a sus seres queridos y compartió un álbum de fotos del festejo que conquistó miles de corazones.

El álbum de fotos de Catherine Fulop que conquistó miles de corazones

"A todos gracias por tanto amor, a mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, cuñaitos, mis amigas bellas contenedoras, sobrinos, amigos hermanos de la vida", comenzó diciendo Fulop.

El festejo de cumpleaños de Catherine Fulop

Y continuó: "Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida".

Catherine Fulop junto a sus seres queridos

"Con toda certeza les digo que cada dolor es el mejor entrenador, les aseguro que soy más fuerte, mas valiente y si, soy una mujer de 58 que ya aprendió a no rendirse fácilmente y no vamos pa' viejos jajjajaa, la vejez es opcional yo me hago vintage jijiiii", agregó.

Finalmente, Fulop cerró: "¡Los amo a cada uno de ustedes! ¡Gracias por todos los mensajes y a seguir contestando!".