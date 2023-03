De rojo y blanco, Ivana Nadal compartió una emotiva reflexión sobre la fé

Ivana Nadal está pasando por un año lleno de mensajes motivaciones para transmitirle a sus seguidores desde un costado místico y el amor propio, es por ello que constantemente se la puede ver con publicando mucho contenido en las redes sociales puesto que entre campañas de modelaje, poses en traje de baño, la modelo también las utiliza para ayudar a otros y así fue como por medio de Instagram compartió un nuevo mensaje sobre la fé.

Con una bella sornisa en su rostro, Ivana Nadal se explayo sobre 'lo que uno puede lograr en base a la fé' y esto fue lo que escribió: "Con ello todo funciona, es tan sólo sólo partir de eso o la falta de ella de confiar más en lo que sucede, en lo que no podes controlar, en lo que se escapa de tus manos, en todo eso que no esperabas", comenzó diciendo según su propia experiencia mientras se la ve luciendo una remera estampada blanca con rojo y debajo un short de lino con 3 hebillas de forma diagonal.

"Confiar. Aceptarlo, hasta agradecerlo... sabiendo que es el hack más grande que podes hacerle a esta matrix. Que se alimenta de sufrimiento. Obvio que hay cosas, momentos o personas que duelen, pero no por eso, tenes q sufrir", siguió en modo de incentivar a qué quienes la están pasando mal, cambien su cabeza y empiecen a ver lo bonito.

"El sufrimiento viene de la RESISTENCIA a sentir. Sentirte mal, sana. Transitalo, déjalo que te atraviese, no te endurezcas... afloja. Llora. Abrazate fuerte. No dudes más de vos, de la vida, de la maravilla que es tener este envase que te permite experimentar sin límite. Si, sin límite. La muerte, no es un limite ni un final. Es una transición más. Confía. Viví. Sentí. Vos podes. Rompe las estructuras que no te dejan brillar. Sos dueño de tu vida", cerró y ello luego desencadenó una serie de mensajes acerca del intento por buscar la parte positiva.