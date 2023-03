Bad Bunny visita el legendario 'Carpool Karaoke' y hace bailar a James Corden

Bad Bunny es uno de los cantantes latinos que ha logrado hacer bailar a millones de personas al rededor del mundo, incluso alcanzando culturas totalmente alejadas al estilo del reggaetón y la música urbana. Si bien, hace unos meses atrás anunció una pequeña pausa en su carrera, recientemente protagonizó una divertida entrevista, pues acudió al programa de James Corden y dejó varias joyas para sus fans, ya que se animó a cantar canciones en inglés.

Carpool Karaoke, es un segmento del programa 'Late Late Show' donde Corden trae a diferentes invitados famosos a cantar canciones mientras él maneja un automóvil. En esta ocasión, el brillante invitado del segmento fue Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, quien se presentó a la entrevista para cantar algunas canciones junto al periodista y además, comentar algunas cuestiones sobre su vida.

En esta ocasión, el cantante puertorriqueño se animó a cantar 'Break Free' de Ariana Grande, 'As It Was' de Harry Styles, 'Dakiti', 'Tití me preguntó', y otros éxitos de su autoría. Por otro lado, confesó detalles sobre su carrera y reveló la verdadera razón de su nombre artístico, pues en un primer momento, Benito quería ser el tipo de artista que no revela su identidad, por eso se le ocurrió el nombre 'Bad Bunny'.

Seún la descripción de 'Carpool Karaoke' en YouTube el cantante es 'el artista más escuchado del mundo', pues el año pasado el artista lanzó su disco 'Un Verano Sin Ti' y se convirtió en un éxito mundial. El álbum encabezó la lista Billboard 200 durante 13 semanas consecutivas y además, obtuvo incontables nominaciones y premios. De hecho, hace algunas semanas atrás Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar un premio en el organismo representante de la industria de la música grabada, IFPI por sus siglas en inglés.