¡No vas a querer moverte del sillón! Estas son las últimas novedades de Netflix

Como sucede todos los meses, Netflix se encarga de sumar grandes novedades a su catálogo. Durante marzo, la plataforma de streaming tiene planeado estrenar un sinfín de películas y series que cumplirán con el objetivo de entretener a la audiencia. A continuación, te recomendamos algunos títulos que ya fueron estrenados y no te puedes perder.

Los nuevos títulos de Netflix que se merecen una oportunidad

La segunda temporada de Sombra y Hueso llega en marzo a Netflix.

Entrevías: Segunda temporada

Después de haber sorprendido a la audiencia de Netflix con su primera entrega, Entrevías finalmente aterrizó en el catálogo con sus nuevos episodios. De esta manera, los espectadores finalmente podrán saber qué ocurrirá con la historia de Tirso Abantos, el personaje principal interpretado por José Coronado.

La nueva entrega aterrizó en el servicio de streaming al principio de marzo, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos durante varias semanas. Los fanáticos que ya se devoraron los nuevos episodios, ahora esperan con ansias la tercera entrega. De acuerdo a su elenco, los episodios comenzarán a grabarse este año.

Next in Fashion

Si hablamos de novedades entretenidas y que debes ver en marzo dentro de la plataforma, entonces no pueder perderte Next in Fashion. Un reality de moda donde compiten diferentes diseñadores talentosos, los cuales deberán cumplir con varios desafíos y sorprender a las personas más influyentes de dicho mundo. Aquel que gane, podrá lanzar su propia colección y hacerse un lugar en la industria de la moda.

Aunque la primera temporada contó con la conducción de Tan, de Queer Eye, y la famosa modelo Alexa Chung; la segunda temporada optó por un cambio de conducción. Aunque el diseñador de modas sigue al frente, ahora está acompañado por una supermodelo que conquista las pasarelas y al mundo: Gigi Hadid.

Eres tú

Si eres fanático de las comedias románticas, entonces debes darle una chance a esta nueva producción que acaba de sumarse a Netflix. La historia nos presenta al personaje principal, llamado Javier, quien puede ver el futuro. Finalmente, descubre quién es el amor de su vida. Sin embargo, se enfrentará a un gran problema: es la novia de su mejor amigo.

Dicha producción fue realizada en España y cuenta con la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, mientras que Cristóbal Garrido y Adolfo Valor se encargaron de escribir el guion de la historia. Está protagonizada por Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Abaitua, Gorka Otxoa y Pilar Castro.

Luther: Cae la noche

Si buscas ver una película de misterio que te atrape desde el primer momento y que también tenga una corta duración (1 hora y 20 minutos), entonces debes darle play a Luther: Cae la noche en Netflix. Una producción que cuenta con el talento de Idris Elba, quien se ha lucido en películas de DC Cómics.

El resumen oficial de este largometraje dice lo siguiente: "Atormentado por un caso no resuelto, el brillante pero deshonrado detective de la Policía londinense John Luther escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino en serie".

Sombra y hueso: Segunda temporada

El 16 de marzo finalmente llega al servicio de streaming los nuevos episodios de Sombra y Hueso, la famosa ficción que está basada en la serie de libros Shadow and Bone y Six of Crows escritos por Leigh Bardugo. Desde que fue lanzada en 2021, la audiencia quedó fascinada con esta historia de fantasía y tiene muchas expectativas por saber cómo continúa la historia de Alina Starkov, Malyen Oretsev y Alexander Kirigan.