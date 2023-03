Jennifer Lopez enseña su belleza al natural y revela sus secreto más guardado

Jennifer Lopez es una de las artistas más talentosas dentro de la industria del espectáculo. Ha participado en incontables películas y programas de televisión y a su vez, tiene una extensa lista de canciones y discos. En la actualidad la artista se encuentra trabajando en los últimos preparativos de su proyecto musical, 'This Is Me Now', su nuevo álbum. Sin embargo y a pesar de que tiene una agenda muy ajustada, la estrella le dedica mucho tiempo a sus actividades diarias personales.

La diva del Bronx es una fanática del cuidado de la piel y en muchas ocasiones lo ha expresado en sus redes sociales. De hecho, Jennifer tiene su propia línea de productos de skincare, 'JLO Beauty'. Se trata de una empresa que comercializa todo lo necesario para tener una piel perfecta: cremas, aceites, serums, bálsamos, geles y demás. Por esta razón, en muchas ocasiones, la estrella y dueña de la firma se muestra utilizando los productos.

En esta ocasión, Lopez tomó su cámara y se grabó luego de tomarse un baño, envuelta en su bata y con una toalla enredada en su cabello. En el video, la actriz se muestra al natural, sin maquillaje y cuenta que cuando salió de la ducha se miró en el espejo y notó que su piel lucía muy bien. Por lo que comentó, hay días donde la piel se ve mucho mejor, y simplemente hay otras oportunidades donde se ve peor.

Asimismo, Jennifer reveló que hace unos días atrás se encontraba muy ocupada, así que salteó su rutina de skincare en varias ocasiones. Luego, comenzó a usar los productos nuevamente y allí se dio cuenta del gran cambio que significó en su piel. "Me apliqué los productos en los últimos días y la diferencia en mi piel es muy profunda, cuando los uso y cuando no".

Como la dueña de una firma de productos de belleza para el cuidado de la piel, obviamente tiene a los mejores especialistas detrás. Por esta razón, sabe muy bien como cuidar su piel y cuáles son los trucos para tener una rutina de belleza perfecta para lucir hermosa.