El sugerente escote de Sol Pérez, enmudece a los usuarios

Ayer, Sol Pérez se posicionó como tendencia en Twitter, luego de su aparición en 'El Debate de Gran Hermano'. Al parecer, su paso por el programa más popular del país dio que hablar y esto se debe a su trabajo como panelista, pero también a su estilo a la hora de vestir, pues apareció en cámara con un fabuloso atuendo y una especie de accesorios, ya que se aplicó tatuajes falsos en varias partes de su cuerpo.

A medida que fueron pasando los programas, las galas de eliminación y los debates, quedó muy en claro que Sol Pérez fue una de las periodistas que más destacó en cuanto a sus looks. La influencer lució incontables atuendos diferentes, plumas, brillos, glitter, y se animó a las transparencias y al total denim. Asimismo, en ocasiones se presentó ante las cámaras con diferentes pelucas y un exótico maquillaje.

Sol Pérez luciendo una peluca color negro azabache. Imagen de Instagram.

Para el programa del día martes 14 de marzo, Sol causó sensación una vez más. En esta oportunidad la diva llevó un look total black, al estilo 'Motomami', ya que lució un pantalón de cuero entallado al cuerpo junto con un corset con escote corazón. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la ropa, sino que fueron los tatuajes falsos, repartidos entre su pecho, su cuello, sus brazos e incluso en el rostro.

Al parecer el atuendo causó tanta impresión, que el nombre de la periodista se posicionó como trending topic. Es decir, fue una de las palabras que más repitieron los usuarios de Twitter y si, pues todos hablaron de su impresionante look. Algunos la elogiaron su pelo, su maquillaje y sus tatuajes, mientras que otros hicieron bromas sobre sus 'tattoos'.

Sol Pérez fue tendencia en Twitter. Imagen de Instagram.

Sol Perez es yo a los 10 años cuando me ponía los tatuajes de los chicles pic.twitter.com/gbFyogB8PH — Lari ?????? (@laru_valle) March 15, 2023

"Quería hablarles del look de ayer que fue furor, que estuvo re contra bueno. A mi me encantó, creo que fue uno de mis favoritos, pero detrás de cada look, de cada idea espectacular están ellos... Alan y Camilo, que los amo con todo mi corazón", explicó Sol Pérez mediante sus Insta Stories. Pues hace muchos años trabaja con Alan Elizalde, estilista y maquillador, y con Camilo Duranm, el dios de la peluquería, los responsables de que Sol haya sido una de las mejores vestidas en 'El Debate de Gran Hermano'.