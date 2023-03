Conoce más a Kerem Bürsin, el atractivo protagonista de 'Eda y Serkan' que está en boca de todos por su hipnótica personalidad

Kerem Bürsin, uno de los galanes más codiciados de Turquía comenzó su carrera en el ambiente artístico allí por el 2006 habiendose metido a estudiar en Los Ángeles, lo que luego hizo qué su primeros pasos fueran en la industria cinematográfica gracias al director y productor, Roger Corman, debido a ello fue parte de los elencos de las películas: Thursday, Strawberry Melancholy y Wendigo y por su destaque en la serie 'Corazón en lucha', ganó el premio a mejor actor de los Seoul International Awards (segundo actor turco en haberlo alzado puesto que el primero fue Engyn Akyürek. Sin embargo su mayor reconocimiento a nivel global fue cuándo formó parte de la serie 'Eda y Serkan', para Fox y de la que compartió cartel durante dos años con su ex novia, Hande Erçel.

Foto: Twitter

Recibiendo el premio (2017).

Vida familiar

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, bajo el ala de una familia de empresarios hijo de Çigdem Bürsin y de Pamir Bürsin, su padre quién es un reconocido ingeniero petrolero, además de que cuenta con una hermana mayor, Melis Bürsin, ambos han vivido una infancia complicada puesto que por la exigencia del trabajo, su padre los llevó a que se desplazaran por varios lugares del mundo: Reino Unido, Indonesia, Emiratos Arabes, Malasia, Turquía y Estados Unidos. Aunque la relación no ha llegado a ser del todo buena, puesto que desde muy chico Kerem siempre quiso volcarse de lleno a la actuación y su padre quería que siguiera los mismos pasos, por lo qué al graduarse del colegio se independizó y logró irse a Boston para estudiar en la universidad Emerson Collage ligada a la comunicación y marketing lo que tiempo después lo convirtió en un licenciado en relaciones publicas.

Fuente: Imagen @melisbursin (2022).

Amor en familia: Melisa, Pamir, Cigdem, Kerem y Theo (hijo de Melisa y sobrino de Kerem)

Modelo

Luego de haber estado encabezando el personaje de Kerem Sayer, en la serie dramática 'Amanecer', el actor comenzó a dar grandes saltos hacia campañas publicitarias internacionales cómo: Lipton, Nike, H&M y BMW y hasta el ser la cara de la marca deportiva, Under Armour Turquía, aunque no ha sido lo único puesto que también a desfilado para revistas de alto prestigio cómo: GQ, Esquire y Elle Turquía, entre otras.

Fuente: Imagen @thebursin

Posando para 1. Vogue Turkish 2. Esquire Turkish.

Campañas

Además de buscar nuevos desafíos a nivel profesional, Kerem se destaca por ser una de las figuras más involucradas por cuestiones sociales involucradas con el medio ambiente hasta el hecho de que en el 2021 se convirtió en embajador de la campaña 'He for she', en la que incentivaba a sus seguidores a luchar contra la desigualdad de género y hasta se sumó a Unicef en el 2015 bajo el lema: "Debemos asegurarnos que las mujeres estén más involucradas en todos los aspectos de la vida y que los actos discriminatorios en contra de las mujeres llegue a su fin".

A su vez, en el último tiempo se ha involucrado para unirse a una organización y hacer que la gente pudiera donar plata para los damnificados en el terremoto de Turquía y así es cómo por medio de un video en formato de reel incentivó a quién pudiera lo hiciera.

Fuente: Imagen @thebursin

comprometido con la causa.

Grandes pasiones

Kerem es un gran aficionado del deporte, armandose de tiempo para disfrutar tambien de la vida personal, el actor suele compartir posteos en su cuenta oficial de Instagram dónde cosecha más de 11.1 millones de seguidores, allí se lo observa constantemente practicando cómo destreza el boxeo, artes marciales, además de llevar una carga muy exigente de entrenamiento cardio con barras de mucho peso encima.

Fuente: Imagen @thebursin

entrenando.

Accidente

El actor se encuentra ausente actualmente de las redes sociales puesto que la sobrexigencia le llevó a qué lo tuvieran que operar de una hernia discal, sus fans aprovecharon para mandar buenas energías y es por ello que viven haciendo tendencia a Kerem quién ha llevado tranquilidad diciendo que se encuentra en perfecto estado y en su casa.

Fuente:Imagen / Twitter @kerembursin

"Los amo a todos, denme unos días más y estaremos bailando", twitteó @kerembursin llevando tranquilidad. Si bien está bien el médico le restringió las actividades físicas por tres semanas para de esta forma bajar su constante grado de disciplina en gran potencia.