This is us: El contrato de Chrissy Metz que le impedía bajar de peso

Cuando This is Us llegó a la pequeña pantalla, la audiencia quedó maravillada con la historia protagonizada por la familia Pearson. Cada uno de los integrantes, lograba emocionar y conmover con cada uno de los sucesos que debían enfrentar en su vida. De esta manera, la serie no tardó en convertirse en un gran éxito.

Entre sus personajes principales podíamos encontrar a Kate Pearson, una de las integrantes de los Big Three, la cual tenía una relación dañina con la comida y con su cuerpo. Detrás de este rol se encontraba Chrissy Metz, quien conquistó a todos con su talento y con su dulzura. Curiosamente, la estrella tenía prohibido cambiar la apariencia y no podía bajar de peso para dar vida a dicho personaje.

Chrissy Metz interpretando a Kate en This is Us.

El polémico contrato de Chrissy Metz con This is Us

Cuando un actor se va a colocar en la piel de un personaje, el equipo de producción controlan la apariencia, el peinado y el maquillaje de la estrella. El objetivo es que encajen perfectamente con el rol que deben interpretar, y que siempre luzca de la misma forma. Por lo tanto, cuando las estrellas están a punto de realizar estos cambios, suelen firmar contratos demostrando que están de acuerdo y que mantendrán dicha apariencia hasta que la serie lo crea necesario.

Una de las cláusulas que suelen incluirse dentro de dichos contratos es la del peso. A las estrellas no se les permite ganar o perder peso, debido a que el papel exige que mantengan un aspecto determinado. Curiosamente, Chrissy Metz estaba sujeta a dicha cláusula cuando filmaba las temporadas de This is Us.

Durante las entregas que emitió esta famosa serie, hemos visto a Kate Pearson en diferentes aspectos de su vida: como cantante, en su trabajo como profesora, su relación con Toby, la adopción de los niños y muchos temas más. Sin embargo, no podemos negar que uno de los aspectos más influyentes e importantes de su vida fue la relación con su cuerpo.

A lo largo de las seis temporadas, este personaje principal lucha constantemente con su peso e incluso conoce a su serio novio y futuro marido en un grupo de apoyo para desórdenes alimenticios. De esta manera, parte del viaje de Kate es poder perder peso y aprender a querer su cuerpo.

Por este motivo, el contrato elaborado por This is Us le prohibía a la actriz ganar peso y la obligaba a adelgazar al mismo tiempo que su personaje. En varias entrevistas, Chrissy Metz fue consultada sobre esta cláusula. La actriz reveló que estaba contenta con dicho acuerdo, y hasta lo calificó como un “beneficio para todos“.

Sin embargo, también dejó en claro que si adelgazaba o si mantenía el mismo peso lo iba a hacer por salud. Pero no para ajustarse a las ideas de la sociedad sobre cuál debe ser el peso de una persona.