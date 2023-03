Spoiler: esta es la razón por la que Jenna Ortega casi rechaza el papel de Merlina

El 2022 fue un año muy exitoso para Jenna Ortega, ya que se convirtió en la actriz más popular del momento, gracias a su aparición en la serie 'Merlina'. Su rol protagónico en el proyecto la llevó a posicionarse como una de las estrellas más cotizadas, sin embargo estuvo a punto de no aceptar el trabajo. De hecho lo rechazó en varias oportunidades.

'Merlina' se convirtió en una de las series más exitosas del último tiempo, ya que en la primera semana del lanzamiento logró superar todos los récords. En aquél momento, la adaptación de Netflix superó a shows como 'Stranger Things' y se transformó en el segundo programa en inglés con más reproducciones de la plataforma, ya que en solo unas horas recolectó millones de vistos.

Sin embargo, el gran suceso pudo no suceder, ya que al principio la actriz no estaba muy convencida de aceptar el papel protagónico. Recientemente, Jenna Ortega participó en una entrevista con The Times y allí se animó a confesar el secreto y reveló las curiosas razones por las cuales no quería aceptar el trabajo que catapultó su carrera a la fama mundial. Si bien la joven ya tenía una larga trayectoria en su currículum, su actuación como Merlina Addams la consagró como una de las estrellas del momento.

Tal como parece, Ortega reveló que tenía ganas de explorar nuevos campos, porque ya había trabajado en demasiados programas. "Recibí el correo electrónico, pero pasé de él. Había hecho tanta televisión en mi vida que todo lo que quería hacer es hacer películas. Tenía miedo de que al apuntarme a otra serie de televisión me impidiera hacer otros trabajos que realmente quería y que me importaban", comentó Jenna.

Jenna Ortega en la alfombra roja. Imagen de archivo

La actriz comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña, ya que a los 9 años protagonizó 'Stuck in the Middle', el show de Disney Channel. Luego, cuando se convirtió en adolescente, participó en 30 episodios de 'Jane the Virgin', interpretando a la protagonista de joven. Después de unos años, quiso experimentar en el cine y trabajó en algunos títulos de terror como 'The Babysitter: Killer Queen', 'Insidious: Chapter 2', entre otros y en el último tiempo participó en la serie 'You'.

Cuando le llegó la propuesta de 'Merlina' lo dudó en varias ocasiones, incluso después de enterarse que el director del proyecto sería Tim Burton. "Tim es una leyenda y enseguida nos llevamos muy bien. Pero incluso entonces dije: 'Ah, no, creo que estoy bien' un par de veces más", confesó Jenna a The Times.