Sigue estos tips y conviértete en el rey del brownie de chocolate ¡todos te alabarán!

Estás a solo unos pasos sencillos de convertirte en el rey del brownie, un título que te darán tus amigos y familia al probar las delicias chocolatosas que habrás preparado. Unos cuadrados de brownie con costra en la superficie, y en el interior con la humedad exacta para que se disuelva en la boca. Como es de público conocimiento, existen muuuchas formas de prepararlos, pero hoy, desde MDZ, te compartiremos nuestra receta favorita.

Nuestro lema es: “convierte nuestras ideas en tu creación”, así que podrás elegir qué agregarles a estos cuadrados de brownie ¡aunque para nosotros no necesitan nada más! Pero, terminemos con tanta introducción ¡manos a la obra!

Cuadrados de brownie. Fuente: Chocolates Aguila

Ingredientes

100 gramos de manteca, 150 gramos de chocolate semiamargo, 2 huevos, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de harina.

Rinde 12 porciones de una placa rectangular de 15 cm x 20 cm.

Procedimiento

El primer paso para preparar deliciosos cuadrados de brownie es derretir el chocolate junto con la mantequilla. ¡Tip MDZ! Esto es clave: el chocolate semiamargo debe ser cobertura, no para templar, ya que este último requiere un proceso de control de temperatura del que no queremos hacernos cargo hoy. Coloca la mantequilla y el chocolate cortado en una sartén y llévalos a fuego lento. No queremos que el chocolate se queme. Déjalo cinco minutos tapado. Retíralo del fuego y revuelve para integrar.

Cuadrados de brownie. Fuente: Cravings Journal

Bate los dos huevos con el azúcar hasta que se vean blancos, esto aportará humedad a los cuadrados. Este proceso seguro lo conoces como “batido a punto letra”, ya que al elevar el batidor y caer la mezcla, se puede ver una letra, sin que esta se deforme. Puedes probar con la inicial de tu crush.

Incorpora la mantequilla y el chocolate ya derretidos y bate hasta que todo esté integrado. Suma la harina 0000 tamizada (si, a nadie le gusta tamizarla, pero así evitas grumos) en dos partes e integra poco a poco. Es importante tomar una decisión, elige si añadir a tus cuadrados: nueces, chips de chocolate, lo que gustes, todo mientras lo pases por harina antes de agregarlo a la mezcla. ¿Para qué la harina? Para que no queden los agregados al fondo en la cocción. Cuadrados de brownie. Fuente: Nuestroclima

Coloca en una placa y cocina a 180° por aproximadamente 30 minutos o hasta que al tocar la superficie no se hunda la yema del dedo. Déjalo enfriar en el horno y disfruta ver cómo se forma la costra, es un espectáculo muy entretenido ¡por lo menos, para nosotros! Antes de cortar estos cuadrados de brownie exquisitos, llévalos al congelador por un rato, para que la humedad se solidifique y puedas lograr mayor precisión. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.