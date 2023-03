Jamie Lee Curtis, la ganadora del Oscar se llevó todos los halagos por su diseño champagne

Jamie Lee Curtis, la actriz de 'Halloween' y 'Un viernes de locos', entre otras películas, alzó por primera vez su estatuilla de la academia de los Oscars al haber ganado la categoría a mejor actriz por su emotivo papel en 'Everything everywhere all at once" pero ello no fue todo si no que además provocó grandes halagos al presumir un importante vestuario de elegancia diseñado por Dolce & Gabanna, y así fue cómo por medio de Instagram compartió alrededor de 11 fotos posando con el diseño.

Fuente: Imagen @jamieleecurtis

Felicidad plena.

"Te piden metabolizar y procesar un momento así en 45 segundos. Este es el mejor ensayo fotográfico de mi carrera profesional. Involucra amigos y colegas y pequeños milagros y paciencia, y comunidad y colaboración, y la profunda y dura creencia ganada de que de vez en cuando, todo, en todas partes", comenzó diciendo sobre la importancia que implicó para ella haberlo ganado.

"Voy a tratar de no sobre publicar a partir de este momento y volver al resplandor diario de cortar leña y llevar agua, y ser un trabajador entre los trabajadores y amar a mis amigos y mi familia y mi cachorro rescatado, Runi", siguió detallando cada fotografía que había subido en sus tantas plasmadas en redes sobre aquel acontecimiento que si bien sus padres no pudieron alcanzar, ella sí.

"En emoción del momento, lo que me quisiera y debería haber dicho es a todos mis amigos y familiares y colegas y a los muchos extraños cuya buena voluntad en esta noche me sentí tan profundamente, les digo a todos... ganamos un oscar", cerró muy contenta resaltando una vez más que ella sola no lo ha ganado si no todos.

La atrapante elección

Sucede que posterior a que Jamie Lee Curtis compartiera los grandes momentos de la noche, desde la cuenta oficial de Instagram de Dolce & Gabanna compartieron todos los detalles del super vestido.

Fuente: Imagen @dolce&gabanna

Con la estatuilla.

"Jamie Lee Curtis llevó Dolce & Gabbana a la 95a edición de los Premios de la Academia Anual en Los Ángeles. La ganadora del premio "Actriz en un papel de reparto", comenzaron diciendo desde la cuenta oficial promocionando a la primera estrella por medio del feed.

"Llevó un vestido de color rubor totalmente bordado a mano con cristales Swarovski con detalles de deshuesado expuestos", cerraron en cuánto a cómo fue abordado el diseño y luego su resultado final.

El discurso en alto

Uno de los instantes que más ha quedado entre los fanáticos fue cuándo Jamie, fue en busca del Óscar y tuvo 45 segundos para agradecer y aquí te compartimos cuáles han sido sus palabras.