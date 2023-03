La historia detrás de 'Endless Summer Vacation', el nuevo álbum de Miley Cyrus

El pasado viernes 10 de marzo, Miley Cyrus estrenó su nuevo disco titulado 'Endless Summer Vacation', una nueva pieza que recopila 13 canciones diferentes donde la cantante abrió su corazón para escribir 'una carta de amor a Los Angeles'. Hoy hacemos un recorrido por el álbum y te contamos algunos detalles y la historia que hay detrás.

En 2020, Miley Cyrus lanzó su álbum 'Plastic Hearts' un proyecto que remarcó sus vivencias, traumas y superaciones personales, luego de su mediático divorcio con Liam Hemsworth. En 2022, la artista pasó por diversas situaciones difíciles ya que sus padres se separaron, su avión fue impactado por un rayo y sufrió dos grandes perdidas pues su abuena paterna y Taylor Hawkins, uno de sus grandes amigos, fallecieron. Al tener nuevas experiencias y situaciones por contar, la artista decidió ponerse a trabajar en nuevas canciones.

Según comentó Cyrus en una entrevista, este disco se centra en la confianza que encontró después de pasar todas estas vivencias personales, cuando por fin logró centrarse en su bienestar mental y físico. "Este álbum se siente como una mezcla de lo mejor de todos los sonidos que he probado, he estado llamando a este álbum el zapato de cenicienta porque me queda perfecto y siento que es solo mío y que solo puede ser mío", confesó la artista en el Backyars Sessions de Disney+.

Por otro lado, la artista confesó que 'Endless Summer Vacation' es como tener una conversación con ella, pues hay una combinación de humor, profundidad, pesadez, honestidad y verdad. El disco está dividido en dos partes con significados diferentes, ya que intentó "representar un acto", tal como si fuera una película que tiene un conflicto con su posterior resolución. Se trata de una obra planificada al 100% para buscar un equilibrio entre el arte y la cohesión.

Miley creó una obra con dos temáticas diferentes, tanto en la letra de las canciones, como en la estética visual. Según expresó en la entrevista: "El lado AM representa, el tiempo de la mañana, un nuevo día, hay una energía y un potencial de nuevas posibilidades". Por otro lado, el lado PM manifiesta el glamour, el peligro y el lado salvaje de una noche furtiva donde se puede experimentar emociones salvajes y al mismo tiempo se puede vivir una reflexión o un descanso.