Curiosidades que seguramente no sabias sobre Pedro Pascal

Pedro Pascal es el actor chileno que se ha infiltrado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Ha participado en diversos proyectos en el cine, en la televisión y en el teatro, pues trabajó en 'Game of Thrones', en 'The Mandalorian', en 'Wonder Woman' y recientemente encarnó al protagonista de 'The Last of Us', el programa que se posicionó entre las opciones más vistas de HBO Max. Por esta razón, hoy investigamos algunos detalles y curiosidades de la vida del actor.

La estrella nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, hijo de Verónica Pascal, psicóloga infantil, y José Balmaceda, médico de fertilidad. Como sus padres fueron simpatizantes del presidente Salvador Allende y pertenecieron a la oposición de la dictadura de Augusto Pinochet, tuvieron que buscar asilo político en Dinamarca. Tiempo después, la familia se instaló en Estados Unidos, así que Pedro vivió gran parte de su infancia allí.

Con 11 años, Pascal se convirtió en un talento de la natación, pues llegó a participar en competencias estatales de Texas. Sin embargo, se dio cuenta que tenía mucho más interés en el arte, así que dejó el rubro deportivo y se inscribió en clases de teatro. En 1993 se mudó a Nueva York y estudió arte dramático en Orange County High School of the Arts y en Tisch School of the Arts, ya que se quería dedicar a la actuación.

En la primera etapa de su carrera, Pedro participó en varias series reconocidas tales como 'Buffy, la cazavampiros', 'Law & Order', 'The good wife', entre otras. Recién en 2014, el actor chileno se dio a conocer a nivel mundial ya que participó en una de las series más exitosas de todos los tiempos, 'Game of Thrones'. En este proyecto interpretó al príncipe Oberyn Martell, uno de los personajes relevantes del tercer libro de la saga.

Con el paso del tiempo, el actor adquirió nuevas propuestas laborales y participó en el elenco principal de 'Narcos'. A partir de aquí se instaló en varias superproducciones de Hollywood 'La Gran Muralla', 'Kingsman' y demás. El 16 de enero se estrenó 'The Last of Us', la serie en donde interpreta a Joel Miller, el protagonista de la historia y su personaje arrasó entre el público. De hecho, su actuación en el programa llegó a posicionarlo como uno de los actores más queridos de la actualidad, pues así lo expresan los usuarios de Twitter, que en varias oportunidades lo han dejado en claro.

