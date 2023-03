Sorprendente: Esto es lo que Carlos Rivera ganaba en Tv Azteca

Desde hace muchos años, Carlos Rivera se destaca en la industria como uno de los cantantes mexicanos más conocidos a nivel mundial. Esto lo alcanzó gracias a su increíble talento, esfuerzo y la gran trayectoria que obtuvo durante todo este tiempo. Sin embargo, no siempre fue un camino fácil.

En una entrevista reciente, la estrella reveló que su paso por TV Azteca no fue muy placentero y que tuvo que enfrentarse a varias complicaciones. Además de revelar los malos tratos que sufrió, también dio a conocer el salario que recibía en aquel entonces.

La estrella alcanzó la fama en 2004 luego de consagrarse ganador de la tercera temporada de La Academia. Este título hizo que firmara un contrato con TV Azteca, el cual no terminó resultando de la mejor manera y le provocó varios dolores de cabeza al cantante. A diferencia de lo que el público cree, recibía un sueldo bajo y no contaba con ningún apoyo.

Al ser invitado a Conquista tu mundo, el podcast de Johnny Abraham, Carlos Rivera recordó su paso por dicho conglomerado del medio. La estrella reveló que la televisora no tenía interés en impulsar su carrera musical, por lo cual les pidió que lo dejaran ir. Sin embargo, no fue tan fácil lograr este cometido.

?"Yo pedí una cita con el director de Azteca de ese momento para decirle: 'yo ya me quiero ir de aquí, suéltame', porque el contrato todo el mundo que firmaste por cinco años, no, no era por año era por temporalidades leoninas que podían durar al día de hoy, 20 años. Hoy podría seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque son de esos que se renuevan automáticamente", explicó.

A pesar de que vivió este complicado momento, la estrella reveló que siempre estará agradecido con La Academia y con la televisora. Principalmente, porque gracias a ellos se pudo dar a conocer y comenzar la carrera que tanto había soñado. Aun así, admitió que los ejecutivos mostraron muy poco interés por ayudarlo a crecer.

"El problema fueron las personas que pusieron para manejarnos. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses (del final del reality) y a mí me ponen en una banca", agregó la estrella y reveló que el mánager de la empresa no supo cómo manejar a la mayoría de los ex participantes.

"Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos", declaró Carlos Rivera. Después de cinco años, habló con los ejecutivos de la empresa para que lo dejaran ir.

"Le dije: 'La chance ya pasó. Ya no quiero, ya no hay manera de que quiera'. Se me acabó el amor, a ver lo veo tal cual como una historia de amor: me enamoraron, me enamoré, fui feliz durante el noviazgo, pero luego ya el casamiento estuvo duro'", luego de decirle esto, TV Azteca tomó una postura bastante incómoda. Carlos Rivera recordó su traumática época en TV Azteca.

"Lo peor era que: 'me tienes que dar las gracias porque hubo alguien que te quiso si no nadie te hubiera querido' (...) Yo amé, yo fui leal y no fue recíproco. Él fue el que dijo: 'sé que voy a quedar como el pend*j* que liberó a Carlos Rivera de esta televisora'. Firmamos un acuerdo ni siquiera fue una liberación", recordó el intérprete.

Finalmente, después de tantas piedras en el camino y de nueve años junto a ellos, el cantante logró irse de aquel lugar e impulsar su carrera como él quería. Aunque durante tantos años fue exclusivo de la empresa, recordó que no recibía un buen sueldo: “No recibíamos nada y a veces no había para pagar la renta ni para nada, pero bueno yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso, pero por lo menos ya tenía una fecha".