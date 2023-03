Game of Thrones: La mala relación de Lena Headey con uno de sus colegas que complicó las grabaciones de la serie

Lena Headey marcó un antes y un después en su carrera con Game of Thrones. Aunque ya había formado parte de ambiciosos proyectos, no caben dudas de que ningún personaje logró impactar tanto en el público como lo hizo Cersei Lannister. Durante ocho temporadas, fue amada y odiada por todos.

No solo en los hogares de diferentes países, sino también durante el rodaje de la famosa serie de HBO. Según trascendió, la estrella mantenía una muy mala relación con otro compañero de elenco. ¡A tal punto que no podían cruzarse ni filmar juntos!

Lena Headey en la piel de Cersei Lannister.

En la primera temporada de la serie, los espectadores se adentran en los acontecimientos que ocurren a partir de la muerte del rey Robert Baratheon por parte de su esposa Cersei Lannister. De esta manera, vemos las sospechas que comienza a tener Eddrad Stark sobre la responsabilidad de la reina en dicha muerte y sobre la paternidad de sus hijos con el rey.

Esto desata la Guerra de los cinco reyes, la cual termina dividiendo por completo a Westeros y lo transforma en un infierno de puras batallas, destrucción y hambre. Aunque esta es una historia ficticia que solo tuvo lugar en la pequeña pantalla, lo cierto es que detrás de las cámaras y en el set de grabación también existieron grandes enfrentamientos.

Al parecer, no todos los integrantes de Game of Thrones se llevaban de maravilla. Durante la grabación de las temporadas, Lena Headey ha tenido varios encontronazos con Jerome Flynn, el actor encargado de ponerse en la piel de Bronn. Debido a que no se soportaban en la vida real, el equipo de producción tuvo que mantenerlos separados durante el rodaje.

Según revelaron fuentes cercanas a ambos intérpretes, la enemistad habría comenzado tras mantener una relación romántica en el pasado. Esto ocurrió mucho antes de la serie de HBO, entre los años 2002 y 2003. Desde entonces, la ex pareja no se habla ni mantiene ninguna relación.

Debido a que ambos sorprendían con sus personajes y su talento, la producción no quería perderlos. Como el objetivo era que ambos siguieran maravillando a los fanáticos en distintas temporadas, tuvieron que hacer maniobras para que no se encontraran en casi ninguna toma de la ficción.

Durante el año 2014, un miembro del equipo de rodaje de Game of Thrones rompió el silencio y habló sobre esta polémica relación. En una charla con el medio británico The Telegraph, la persona aseguró que mantenerlos separados fue una orden dada desde la directiva de HBO. La cual debía cumplirse “cueste lo que cueste“.

“Jerome Flynn y Lena Headey no se hablan y nunca están en la misma habitación al mismo tiempo. Es una pena porque parecían haber arreglado las cosas por un tiempo, pero ahora las órdenes son que se les mantenga separados cueste lo que cueste”, explicó.