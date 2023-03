5 escenas de películas que fueron improvisadas por los mismos actores

Al cine han llegado muchas películas que se convirtieron en éxitos y que nos sorprendieron con momentos cómicos, dramáticos, románticos y principalmente, súper entretenidos. Aunque muchos no lo sepan, varias de estas escenas fueron improvisadas por los integrantes de su elenco y no estaban pautadas en el guión original. A continuación, te compartimos algunas de ellas.

Famosas escenas que fueron improvisadas y no lo sabías

El diario de la princesa

Si hablamos de escenas improvisadas que fueron un éxito, entonces debemos hacer hincapié en Anne Hathaway y El diario de la princesa. Durante una entrevista con TV Guide por el fallecimiento de Garry Marshall, la actriz reveló que la escena que hizo junto a Heather Matarazzo en las gradas de la escuela no estaba planeada tal como la vimos.

Según recuerda la actriz, el director les había pedido a ambas que se colocaran en diferentes escalones y que caminaran de un lado a otro mientras decían sus diálogos. Pero mientras filmaban, Anne se cayó.

El diario de la princesa y otras películas con escenas improvisadas.

"Supongo que en una toma Heather tenía mucha energía, así que se movía más rápido y me equivoqué. Me di cuenta de que íbamos a estar en el mismo escalón, así que giré muy rápido y me resbalé en un charco y simplemente... Quiero decir, simplemente me caí y me eché a reír y seguí adelante con la escena. Nunca volví a pensar en eso y, de repente, como seis meses después, está en el tráiler. Lo guardó. Se lo quedó porque era un momento encantador”, explicó.

Rocky

Un dato curioso es que todas las escenas que fueron grabadas en la calle de Filadelfia no estaban escritas en el guión, ya que la producción no contaba con los permisos necesarios para filmar. Ni tampoco con extras, o con varios integrantes dentro del equipo. De esta manera, cuando Sylvester Stallone corre por la ciudad, las personas reaccionan de manera natural ya que no saben que están grabando. ¡Incluso una persona le avienta una naranja!

10 Cosas que odio de ti

Existen comedias románticas que se convirtieron en un enorme éxito, y una de ellas es 10 Cosas que odio de ti. Desde el primer momento, Heath Ledger y Julia Stiles se robaron el corazón de millones de espectadores de distintas generaciones. Juntos nos dieron una historia de amor única y divertida, la cual estuvo compuesta por varias escenas improvisadas.

Una escena que no estaba escrita en el guion es cuando Kat Stratford lee su poema ‘10 cosas’ y comienza a llorar. Lo cierto es que la actriz se conmovió tanto que no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto. Su reacción natural sorprendió al director, a tal punto que decidió dejarla en la película.

Crepúsculo

En esta famosa película de romance, la escena donde Bella Swan y Edward Cullen están en un árbol viendo los paisajes que los rodeaban fue improvisada. “Algunas de las líneas de la película son improvisadas y pensé que todas se iban a cortar porque dirían: 'Está bien, solo vamos a rodar y divagar y no vamos a usar nada de eso' Pero en realidad rodaron y parte de eso está en la película y estoy muy emocionada de verlo“, declaró Kristen Stewart.

“La única cosa fue, y este también fue un día difícil, cuando estábamos en el árbol y él me tomó y me mostró la vista más hermosa, su vista favorita. Suena tan estúpido citarme a mí misma en la película, pero recuerdo las líneas. No voy a fingir que no recuerdo las líneas. Yo digo: 'Este tipo de cosas no existen'. Luego Robert dice: 'Lo hacen en mi mundo'”, agregó.

Dirty Dancing

Una de las escenas más icónicas de esta película fue improvisada. Cuando Johnny y Baby comienzan a arrastrarse en el suelo uno hacia el otro, con la canción ‘Love is Strange’ de Mickey & Sylvia de fondo, los actores en realidad se encontraban precalentando para luego filmar las escenas pautadas en el guion. Sin embargo, la química entre Patrick Swayze y Jennifer Grey fue tan grande que decidieron sumarla al film.