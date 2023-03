Con pura transparencia, Yanet García reveló toda su figura y deslumbró con su belleza

Yanet García la rompe en las redes sociales y en todo lugar en el que aparece. Es que la celebridad mexicana es conocida por haber estado en frente de la televisión por varios años, presentando el clima en programas como ‘Hoy’, ‘Gente Regia’ y ‘Las Noticias Monterrey’. Fue precisamente en ese entonces cuando la actriz se hizo conocida como “la chica del clima”, ganándose el cariño de un gran público.

Hasta la fecha, la modelo, actriz e influencer de 32 años, cuenta con millones de fanáticos que siguen cada paso que realiza en su carrera profesional, como también, en su vida privada. Pues, hace unos años, Yanet dejó su puesto fijo de presentadora para dedicarse tiempo completo al modelaje para redes y plataformas de contenido, siendo rotundamente exitosa en ello.

En Instagram, por ejemplo, García suma más de 15 millones de seguidores que nunca se pierden su contenido. Por ello, cada posteo que realiza la influencer en la red de la camarita se vuelve furor en cuestión de segundos. Esto se repitió hace unos días, cuando Yanet presumió su figura de infarto, una vez más, con nada más que un sensual conjunto de lencería encima.

Posando desde el piso, la famosa nacida en Monterrey provocó millones de suspiros en la red, luciendo igual de diosa que siempre con el conjunto de transparencias en negro. En las fotografías, gran parte del rostro de Yanet se vio cubierto por su larga cabellera, dejando al descubierto sus ojos con los que apuntó de una manera sensual hacia la cámara.

Enseguida, sus seguidores realizaron comentarios en el posteo de Instagram, revelando el asombro que tenían al ver la belleza de Yanet. “Dios santo”; “Hermosaaa”; “Pretty babe”; “Me encantas”; “You look magnificent”; “Just like that so pretty”; “Daydreaming”, rezaban los mensajes.

Las lujosas vacaciones de Yanet García

Previo a que Yanet compartiera esas fotografías en Instagram, la famosa había subido contenido sobre unas increíbles vacaciones junto a su familia. En historias temporales de dicha red social, García se mostró de lo más feliz en un lujoso hotel perteneciente a un reconocido canal de televisión infantil y juvenil.