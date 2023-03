Oscars 2023: Salma Hayek anunció su película favorita entre las nominadas y causó furor

Nos adentramos en la recta final hacia la premiación más importante de la industria cinematográfica y se puede sentir en todo el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de los Premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cita es el próximo domingo 12 de marzo, una vez más, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Son varios filmes los que compiten por el premio mayor, al igual que los actores y actrices que desean llevarse la estatuilla dorada. En ese marco, decenas de artistas han expresado su apoyo a algunos de los filmes nominados en los Oscars. Entre ellos, la mismísima Salma Hayek, quien decidió subir un posteo a Instagram, revelando su fanatismo por una película en particular.

La película que Salma Hayek quiere ver triunfadora

Unos días después de que el protagonista de ‘The Last of Us’ y actor de ‘Game of Thrones’, Pedro Pascal, compartiera una serie de fotografías apoyando a ‘Argentina, 1985’, Salma Hayek se sumó a la moción. La actriz asistirá a los Oscars en representación de ‘Magic Mike’s Last Dance’ y ‘Gato con botas: el último deseo’. Por ello, la mexicana no dudó en revelar cuál es su favorita para que gane en la categoría de ‘Mejor Película Extranjera’.

SALMA HAYEK, VICTORIA ALONSO Y RICARDO DARÍN, EN EL AFTER PARTY DE LOS GOLDEN GLOBES. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

“Los premios Oscar son el Domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional. ¡Felicitaciones a mis amigos @victoriaalonso76 y @ricardodarinok y a todo el equipo! @argentina.1985”, escribió Salma Hayek en Instagram, desatando el furor.

LA MEXICANA EXPRESÓ SU APOYO HACIA 'ARGENTINA, 1985'. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

La actriz que supo interpretar a Frida hace unos años, envió ese mensaje en Instagram, acompañado por dos fotografías junto al director del filme en cuestión, Santiago Mitre, a la productora, Victoria Alonso, y al que le dio vida al personaje de Julio César Strassera, Ricardo Darín. Recordemos que Salma tuvo la oportunidad de trabajar con Alonso gracias a ‘Eternals’ (2021). Pues, en esa esa cinta, Hayek interpretó a Ajak, mientras que Victoria es la presidenta de Marvel Studios.

Con qué películas compite ‘Argentina, 1985’

La película ‘Argentina, 1985’ representará a Latinoamérica en la categoría de ‘Mejor Película Extranjera’ de los Oscars. Este año, la cinta dirigida por Mitre compite con otras cuatro: 'Close' (Lukas Dhont, Bélgica), 'Sin novedad en el frente' (Edward Berger, Alemania), 'EO' (Jerzy Skolimowski, Polonia), 'The Quiet Girl' (Colm Bairéad, Irlanda).