Miley Cyrus levantó la temperatura con un total black a puro escote en 'River'

El nuevo disco Endless Summer Vacation, ya es un hecho para Miley Cyrus pero la artista previamente tenía preparado lanzar dos videoclips 'Flowers', y hace horas nada más ha hecho lo mismo con River, una canción que incluyó una gran cantidad de escenas de erotismo y puesta de luces en blanco y negro para lograr un clima bien candente.

En el video se la puede observar con un vestido negro escotado en la que aparece sobre un escenario redondo repleto de velas prendidas y por momentos apagadas y por dónde desfila durante todo el tiempo entre centenares de bailarines y bailarinas formando parte del cuadro performatico, además de contar con un efecto de lluvia.

Fuente: Imagen - Youtube - Miley Cyrus.

Las indirectas

Sin filtro contra Liam Hemsworth

Tal cómo pasó con 'Flowers', Miley Cyrus volvió a apuntar duro hacia su ex marido con frases letales cómo: Me compré un vestido nuevo solo para verte en el centro ¿caminarás conmigo para presumirlo?, ya comenzando con una fuerte indirecta acerca de ser 'objeto de deseo'... // El corazón es tan fuerte que me está ahogando // Estás soltando tu diluvio, ahogame, otra haciendo alusión a la toxicidad que se manejó en el vínculo que no solo iba de la mano de las infidelidades si no de impedir ciertas actitudes por parte de Miley alejandola de la libertad // Eres como el río sigues fluyendo eternamente // Ultimamente no dejo de pensar que podrías ser el indicado y tener el honor de hacerme mis bebes espero que tengan tus ojos y tu sonrisa arrebatadora//, dice entre otras frases esta última en cuánto a la ilusión que tenía en haberse convertido en madre junto a él.

La sorpresa para sus fanáticos

El pleno lanzamiento de Endless Summer Vacation, la artista quiso regalarle a quienes la siguen desde hace tiempo un mini documental en el que habló sobre todo el abordaje del disco y una 'Backyard Sessions' que contiene las canciones: For the first time, Thousand Miles, Wildcard, Rose Colored Lenses, Jaded, Island, River, Flowers y Wonder Woman.

En el pequeño avance que compartió vía Instagram, Miley compartió acerca de cómo fue el proceso de este nuevo album en el que habla sobre 'soltar el pasado' y 'valorarse a uno mismo': "Llame a este album Cinderella porque siento que es el perfecto factor. Siempre trato de reinventarme a mi misma y lo estoy haciendo. Esa es la razón por la que empecé a escribir música... porque lo amo", se la oye decir en el compilado del obsequio para los fans que ya está disponible en Disney Plus.