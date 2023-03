Martita Fort le hace frente a las altas temperaturas con un precioso look veraniego

Al igual que ocurría con su papá, Ricardo Fort, cada vez que realizaba alguna presentación pública, Marta Fort revoluciona Instagram con sus publicaciones. En la red, la joven tiene cerca de un millón de seguidores que están pendientes a todo lo que realiza.

Ahora, la hija del Comandante está de vuelta en Buenos Aires y lo confirmó en la web con una fotografía frente al espejo. Con un precioso look veraniego compuesto por un top y short, Martita le hace frente a las altas temperaturas que está teniendo la Argentina.

"Volví", redactó en la instantánea en la que se la ve junto a una amiga adentro de un ascensor de la Ciudad de Buenos Aires.

La joven es muy parecida a su papá en muchos aspectos. "De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó un año atrás en una entrevista.

Y sobre su progenitor, detalló: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El Comandante había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.